الذهب يهبط مع صعود الدولار

تراجع الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا، بينما ينتظرون تعليقات من مسئولي مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.35 % إلى 1905.80 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول بعد موجة بيع كبيرة دفعت المعدن النفيس للانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ 12 أغسطس عند 1882.70 دولار للأوقية أمس الإثنين.
وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 % لتبلغ عند التسوية 1907.60 دولار للأوقية.
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