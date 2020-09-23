

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 23-9-2020 فى البنوك المصرية سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 23-9-2020 فى البنوك المصرية

يرصد موقع «الدستور» سعر الدينار الكويتي، اليوم الأربعاء 23-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:



عالميًا، أغلقت البورصة لدي الكويت، جلسة تعاملات أمس الثلاثاء، علي ارتفاع كافة مؤشراتها، باستثناء تراجع مؤشر رئيس 50 بنسبة 0.01% خاسرًا 0.08 نقطة ليغلق عند مستوى 4425.18 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.02% رابحًا 62.52 نقطة ليغلق عند مستوى 6178.64 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.14% رابحًا 5.93 نقطة ليغلق عند مستوى 4384.87 نقطة، صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.8% رابحًا 44.04 نقطة ليغلق عند مستوى 5577.77 نقطة.



محليًا، ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في معظم البنوك المصرية، مقابل تراجع سعر الدينار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي المصري.

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سعر الدينار الكويتي في البنوك اليوم الأربعاء 22-9-2020ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.25 جنيه وللبيع 51.77، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.67 جنيه وللبيع 51.68، كما ارتفع سعر الدينار أمام الجنيه في البنك المصري لتنمية الصادرات ليسجل للشراء 48.82 جنيه وللبيع 51.70، وفي مصرف ابوظبي الاسلامي سجل للشراء 48.73 جنيه وللبيع 51.75، أما في البنك العربي الافريقي الدولي فسجل للشراء 48.68 جنيه وللبيع 51.63.أسعار الدينار الكويتيوفي بنك كريدي أجريكول ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه ليسجل للشراء 47.86 جنيه وللبيع 51.67، وفي بنك الاسكندرية سجل للشراء 48.62 جنيه وللبيع 51.67، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 47.92 جنيه وللبيع 51.90، أما في البنك الاهلي الكويتي فبلغ سعر الدينار اليوم للشراء 48.19 جنيه وللبيع 51.70، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 47.72 جنيه وللبيع 51.70، وفي بنك عودة سجل للشراء 47.72 جنيه وللبيع 51.70.في المقابل، تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والاسكان ليسجل للشراء 48.53 جنيه وللبيع 51.74، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 51.32 جنيه وللبيع 51.66، وفي البنك الاهلي المصري سجل للشراء 48.92 جنيه وللبيع 51.67، أما في بنك مصر فبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه للشراء 48.93 جنيه وللبيع 51.67.