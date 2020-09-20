بنك مصر يطلق قرض إكسبريس الرقمي لتمويل المشروعات الصغيرة

قام بنك مصر مؤخراً بإطلاق أول قرض رقمي لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر؛ ويعد هذا المنتج هو أول منتج رقمي متكامل يُطلق من خلال قطاع التحول الرقمي ببنك مصر الذي يعد الأول من نوعه للتحول الرقمي المصرفي.
ويُمكّن المنتج عملاء بنك مصر من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الالكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات، ويعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين هو أسرع قرض في مصر حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
ويعتبر قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين؛ هو أولى منتجات بنك مصر إكسبريس الرقمية التي تم إطلاقها تحت مظلة منظومة التحول الرقمي الجديدة التي تحتوي على العديد من الخدمات الرقمية والتي سيتم اطلاقها مستقبلاً، ويأتي ذلك في إطار تبني البنك لمفهوم التحول والابتكار الرقمي كركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعماله البنك، حرصاً منه على مواكبة التطور التكنولوجي المستمر، وتطور احتياجات العملاء التي تعدت الخدمات المصرفية النمطية إلى الخدمات المصرفية الرقمية، وتماشياً مع خطة البنك للتحول من بنك تقليدي إلى بنك يقود التحول الرقمي للقطاع المصرفي في مصر من خلال تطوير شبكة فروعه بإضافة خدمات رقمية متطورة لضمان تجربة بنكية أفضل للعملاء وبناء القدرات اللازمة لضمان استدامة التطوير، الأمر الذي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
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