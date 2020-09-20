

انخفاض كبير في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 20 جنيه انخفاض كبير في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 20 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 20 جنيه مقارنة بسعره أمس.



وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سبب انخفاض أسعار الذهب يرجع الى هبوط سعر المعدن الاصفر في البورصات العالمية، ليسجل سعر الاوقية نحو 1900 دولار.



وأوضح نجيب، أن سعر الجرام عيار 21 سجل نحو 835 جنيه، وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 940 جنيه، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 720 جنيه، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6800 جنيه.

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وأضاف نجيب، أن سوق الذهب في مصر يشهد تقلبات سعرية خلال الفترة الاخيرة ما بين الصعود والهبوط، لافتا الى أن عدم استقرار السعر أدى الى حدوث ركود تام في حركة البيع والشراء، مؤكدا أن الموسم الصيفي والمعروف بموسم الزواج والخطوبة لم ينجح في كسر حالة الركود وزيادة حجم المبيعات.وأكد فاروق بطرس عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن هناك العديد من العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب، وتتمثل في سعر الذهب العالمي وقوة الدولار الامريكي، بالاضافة الى الحالة الاقتصادية العالمية.وذكر بطرس، أن الهبوط الكبير في أسعار الذهب يرجع الى عمليات جني الارباح، الى جانب ارتفاع شهية المخاطر في الأسواق لدى المستثمرين على الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة.