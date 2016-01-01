هل ستدشن بوجاتي هايبركار جديدة كهربائية بالكامل قريباً؟

المربع نت – بعد أيام من التقارير التي أشارت إلى احتمالية بيع مجموعة فولكس فاجن لعلامة بوجاتي لشركة “ريماك” الكرواتية الشهيرة بسياراتها الكهربائية الرياضية، أشارت تقارير جديدة إلى أن بوجاتي قد تكشف عن هايبركار كهربائية بالكامل قريباً.
الاقتراح أن بوجاتي ستدشن نسخة إنتاجية لسيارة “فيجن لو مانز” الاختبارية التي أرفقنا صورها بالأسفل، بمحرك كهربائي بالكامل في أكتوبر، وستكون موجهة حصرياً للمضامير.
في حالة صحة تقارير بيع بوجاتي لريماك، فمن المحتمل اقتراض الهايباركار الجديدة لمحرك كهربائي من ريماك.
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