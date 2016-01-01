هل ستدشن بوجاتي هايبركار جديدة كهربائية بالكامل قريباً؟

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صورة الخبر: هل ستدشن بوجاتي هايبركار جديدة كهربائية بالكامل قريباً؟
هل ستدشن بوجاتي هايبركار جديدة كهربائية بالكامل قريباً؟

المربع نت – بعد أيام من التقارير التي أشارت إلى احتمالية بيع مجموعة فولكس فاجن لعلامة بوجاتي لشركة “ريماك” الكرواتية الشهيرة بسياراتها الكهربائية الرياضية، أشارت تقارير جديدة إلى أن بوجاتي قد تكشف عن هايبركار كهربائية بالكامل قريباً.

الاقتراح أن بوجاتي ستدشن نسخة إنتاجية لسيارة “فيجن لو مانز” الاختبارية التي أرفقنا صورها بالأسفل، بمحرك كهربائي بالكامل في أكتوبر، وستكون موجهة حصرياً للمضامير.

في حالة صحة تقارير بيع بوجاتي لريماك، فمن المحتمل اقتراض الهايباركار الجديدة لمحرك كهربائي من ريماك.

مع ذلك نؤكد للقراء أنه لا توجد تأكيدات رسمية على هذه المعلومات، كما لا يوجد نفي رسمي لها بشكل مثير للاهتمام.. عادة تسارع الشركات لنفي الشائعات الخاطئة، خاصة مع الأخبار الهائلة المتعلقة ببيع علامات بأكملها، ما قد يشير إلى مفاوضات حالية مستمرة بين فولكس فاجن وريماك حول مصير بوجاتي.. لننتظر ونرى.

صورة الخبر: هل ستدشن بوجاتي هايبركار جديدة كهربائية بالكامل قريباً؟

صورة الخبر: هل ستدشن بوجاتي هايبركار جديدة كهربائية بالكامل قريباً؟

المصدر: المربع نت

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