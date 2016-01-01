جيب جراند واجونير الإنتاجية تظهر في صور تجسسية

المربع نت – بعد أسابيع من تدشين جيب جراند واجونير الاختبارية الفاخرة، ظهرت النسخة الإنتاجية لأول مرة في صور تجسسية في ولاية أوكلاهوما الأمريكية.
كما هو متوقع، السيارة لا تختلف كثيراً عن النسخة الاختبارية التي رأيناها، مع تطابق الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية، وفي الخلف نرى نفس شكل النوافذ، وبينما المصابيح الخلفية مختفية وراء التمويهات، نلاحظ مع ذلك امتداد الشريط الضوئي على مدار عرض السيارة مثل النسخة الاختبارية.
وسيأتي الموديل الإنتاجي غالباً بداخلية فاخرة ومتطورة تقنياً مثل النسخة الاختبارية، ما يعني 7 شاشات لمسية وأحدث مزايا الراحة والترفيه لجميع الركاب.
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