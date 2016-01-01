

تخفيض كبير على سعر هوندا أكورد 2020 في مصر تخفيض كبير على سعر هوندا أكورد 2020 في مصر

خلال الأيام القليلة الماضية أعلنت شركة النيل للتجارة والهندسة إحدى شركات مجموعة الفطيم والوكيل المحلي لسيارات هوندا في مصر عن تقديم تخفيض على سعر سيارتها أكورد 2020 في السوق المحلي، والمتاحة بفئة واحدة فقط، حيث أصبحت الأسعار الجديدة للسيارة كالتالي:



- من 714 ألف جنيه إلى 669 ألف جنيه (تخفيض 45 ألف جنيه).



جدير بالذكر أن هذا الموديل من السيارة ينتمي للجيل العاشر من هوندا أكورد، ويطلقه الوكيل في مصر بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي وبقوة 188 حصان و260 نيوتن متر من عزم الدوران.

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ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات من فئة CVT ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي)، ومعه يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 7.5 ثانية فقط، كما يبلغ متوسط استهلاك محرك السيارة للوقود 5.6 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- وسائد هوائية جانبية وستائرية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام دعم الكتروني لقوة المكابح EBB.- نظام مساعد لتفيعل المكابح بقوة في حالات الضرورة EBA.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- مثبت سرعة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح ضبابية أمامية.- فتحة سقف.- فرش داخلي من الجلد.- شاشة 7 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- تكييف هواء ثنائي النطاق.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.