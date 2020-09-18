ذكرت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، أن أشعة تليفزيونية تم إجرائها لمريض بمستشفيات بنها الجامعية شمالي القاهرة كشفت عن مفاجأة كبيرة داخل معدته.
ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن استشاري أورام الصدر بكلية الطب جامعة بنها، محمد الجزار، أنه تم استقبال مريض يبلغ من العمر 28 عاما، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن، حيث تم اكتشاف وجود تليفون محمول بمعدته.
وأوضح الجزار، أن المريض أكد أنه بلع التليفون منذ 7 شهور على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أبناء أسرته.
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التعليقات على أشعة لمريض مصري تكشف "مفاجأة مدوية" داخل معدته
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