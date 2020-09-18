أشعة لمريض مصري تكشف "مفاجأة مدوية" داخل معدته

آخر الأخباراخبار منوعة › أشعة لمريض مصري تكشف "مفاجأة مدوية" داخل معدته

صورة الخبر: أشعة لمريض مصري تكشف "مفاجأة مدوية" داخل معدته
أشعة لمريض مصري تكشف "مفاجأة مدوية" داخل معدته

ذكرت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، أن أشعة تليفزيونية تم إجرائها لمريض بمستشفيات بنها الجامعية شمالي القاهرة كشفت عن مفاجأة كبيرة داخل معدته.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن استشاري أورام الصدر بكلية الطب جامعة بنها، محمد الجزار، أنه تم استقبال مريض يبلغ من العمر 28 عاما، من مدينة كفر شكر بالقليوبية، وتم إجراء أشعة تليفزيونية على الصدر والبطن، حيث تم اكتشاف وجود تليفون محمول بمعدته.

وأوضح الجزار، أن المريض أكد أنه بلع التليفون منذ 7 شهور على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أبناء أسرته.

وأضاف أنه بسؤاله عن صمته طوال هذه الفترة، أكد أنه كان يظن أن التليفون سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى، إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.

وقال الطبيب إنه تم تحويل المريض لقسم الجراحة العامة بالمستشفى شمالي مصر، ويتم إعداده حاليا ووضعه بقائمة الجراحات تمهيدا لإجراء الجراحة سريعا والتعرف على نوع التليفون وكيفية بلعه من قبل.

المصدر: سكاى نيوز عربية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أشعة لمريض مصري تكشف "مفاجأة مدوية" داخل معدته

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
4332

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager