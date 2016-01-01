المحطة الفضائية الدولية تناور لتجنب الاصطدام بالقمامة الفضائية

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صورة الخبر: المحطة الفضائية الدولية تناور لتجنب الاصطدام بالقمامة الفضائية
المحطة الفضائية الدولية تناور لتجنب الاصطدام بالقمامة الفضائية

قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن المحطة الفضائية الدولية نفذت مناورة ناجحة لتجنب الاصطدام بالقمامة الفضائية.

وأشارت الوكالة إلى أن المحطة نفذت هذه المناورة بواسطة محركات مركبة "بروغريس" الفضائية الروسية بعد تلقي معلومات عن اقتراب أجسام مجهولة من المحطة.

وأثناء تنفيذ المناورة، لجأ طاقم المحطة الدولية إلى مركبة "سويوز" الروسية.

وعقب المناورة، أكدت "ناسا" عودة المحطة الدولية إلى عملها الطبيعي، مشيرة إلى أن الطاقم لم يتعرض لأي خطر.

جدير بالذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يتكون في الوقت الراهن من الروسيين أناطولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، والأمريكي كريستوفر كاسيدي.

المصدر: روسيا اليوم

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