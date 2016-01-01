قالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" إن المحطة الفضائية الدولية نفذت مناورة ناجحة لتجنب الاصطدام بالقمامة الفضائية.
وأشارت الوكالة إلى أن المحطة نفذت هذه المناورة بواسطة محركات مركبة "بروغريس" الفضائية الروسية بعد تلقي معلومات عن اقتراب أجسام مجهولة من المحطة.
وأثناء تنفيذ المناورة، لجأ طاقم المحطة الدولية إلى مركبة "سويوز" الروسية.
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التعليقات على المحطة الفضائية الدولية تناور لتجنب الاصطدام بالقمامة الفضائية
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