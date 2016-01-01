اكتشاف بالصدفة قد يحل لغز انقراض حيوان عملاق

اكتشف الشاب إيرا جونسون، البالغ من العمر 18 عاما، عن طريق الصدفة في ولاية ميسوري الأميركية، سنا متحجرة عملاقة، تعود لحيوان منقرض منذ آلاف السنين.
ووفق الباحثين الذين حللوا السن الكبيرة، فإنها تعود لحيوان "الماستودون" الذي ينتمي لفصيلة الماموث، وعاش في العصر الذي يعرف باسم "حقبة البليستوسين"، قبل 10 آلاف عام.
وقال جونسون في حديث لموقع "فوكس 2 ناو"، إنه يهوى البحث عن الكنوز مع والده، وقد اكتشف سن الحيوان المنقرض عن طريق الصدفة، واعتقد في بادئ الأمر أنها صخرة عادية غريبة الشكل، إلا أن علماء بجامعة "آيوا" أكدوا أنها ترجع لحيوان "الماستودون".
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