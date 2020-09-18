

تعرف على فوائد الزيتون الصحية للسيطرة على مرض السكر تعرف على فوائد الزيتون الصحية للسيطرة على مرض السكر

الزيتون له فوائد صحية عديدة ومغذية للغاية وأهمها أنه يساعد في إدارة مرض السكري بشكل أفضل عند إدخاله في النظام الغذائي لمريض السكر، وصل مرض السكري إلى مستويات وبائية في جميع أنحاء العالم ، حيث يعاني ملايين الأشخاص من حالة سكر الدم التي يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة في الجسم. تم أيضًا إدراج مرض السكري على أنه حالة صحية موجودة مسبقًا معروفة بأنها تسبب COVID-19 بشكل حاد ، بل وتزيد من خطر حدوث مضاعفات من المرض الفيروسي.



ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يُنصح مرضى السكري باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يتكون من الألياف والأطعمة منخفضة الكربوهيدرات ومنخفضة السكر يُنصح مرضى السكر أيضًا بتناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم ، خاصةً إذا كانوا يتناولون أدوية لتنظيم مستويات السكر في الدم. كما تم التوصية بالتمرين كعامل رئيسي في إدارة الحالة.



الفوائد الصحية للزيتون



غني بفيتامين هـ، الزيتون غني جدًا بمضادات الأكسدة، من المعروف أن الزيتون يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، يمكن أن تساعد الفاكهة أيضًا في تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام، غنى بالدهون الصحية ، مما يجعله جزءًا مهمًا من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​ وهو واحد من أكثر الأنظمة الغذائية صحة.

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فوائد الزيتون لإدارة مرض السكرييتمتع الزيتون بجميع الخصائص التي تجعله صالحًا للاستهلاك لمرضى السكر، الزيتون غني بالألياف. 100 جرام من الزيتون تحتوي على 3.2 جرام ألياف ، 0 جرام سكر ، 116 سعر حراري ، 6.3 جرام كربوهيدرات لذلك يمكن للزيتون أن يضمن عدم ارتفاع مستويات السكر في الدم عندما يستهلكها مرضى السكري، يساعد المحتوى العالي من الألياف أيضًا في إبطاء إطلاق السكر في الدم ، مما يساعد في إدارة مرض السكري.هناك عامل فريد من نوعه للزيتون مما يجعله مثاليًا لإدارة مرض السكري وهو البوليفينول الأكثر فعالية في الزيتون، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب إجهاد الخلايا ومن المعروف أن لها العديد من الفوائد الصحية، لا يوجد المركب المضاد للأكسدة في الزيتون فقط ، ولكن أيضًا في أوراقه وزيته.تم العثور على مادة البوليفينول للمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم ، مما يساعد في الوقاية ، وكذلك إدارة مرض السكري.بعض الطرق لتضمين الزيتون في نظامك الغذائياستخدم زيت الزيتون للطبخ متى استطعت.يمكن إضافة الزيتون المقطّع إلى السندويشات والسلطات ووصفات المكرونة لإضافة مذاق ونكهة.إذا كنت تستمتع بالطعم ، يمكنك تناول ثمار الزيتون كوجبة خفيفة أيضًا.