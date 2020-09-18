تعرف على فوائد الزيتون الصحية للسيطرة على مرض السكر

الزيتون له فوائد صحية عديدة ومغذية للغاية وأهمها أنه يساعد في إدارة مرض السكري بشكل أفضل عند إدخاله في النظام الغذائي لمريض السكر، وصل مرض السكري إلى مستويات وبائية في جميع أنحاء العالم ، حيث يعاني ملايين الأشخاص من حالة سكر الدم التي يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة في الجسم. تم أيضًا إدراج مرض السكري على أنه حالة صحية موجودة مسبقًا معروفة بأنها تسبب COVID-19 بشكل حاد ، بل وتزيد من خطر حدوث مضاعفات من المرض الفيروسي.
ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS يُنصح مرضى السكري باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يتكون من الألياف والأطعمة منخفضة الكربوهيدرات ومنخفضة السكر يُنصح مرضى السكر أيضًا بتناول وجبات صغيرة متكررة على مدار اليوم ، خاصةً إذا كانوا يتناولون أدوية لتنظيم مستويات السكر في الدم. كما تم التوصية بالتمرين كعامل رئيسي في إدارة الحالة.
الفوائد الصحية للزيتون
غني بفيتامين هـ، الزيتون غني جدًا بمضادات الأكسدة، من المعروف أن الزيتون يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، يمكن أن تساعد الفاكهة أيضًا في تقليل فرص الإصابة بهشاشة العظام، غنى بالدهون الصحية ، مما يجعله جزءًا مهمًا من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط وهو واحد من أكثر الأنظمة الغذائية صحة.
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