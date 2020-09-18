أعلن المكتب الإعلامي لجامعة سمارا الوطنية للبحوث العلمية الروسية، أن خبراء الطب من روسيا وبلغاريا يعملون على ابتكار طريقة شاملة، تسمح بتحسين دقة تشخيص سرطان الجلد بصريا.
وجاء في بيان الجامعة، "يعمل علماء جامعة سمارا بالتعاون مع مستشفى الأمراض السرطانية الإقليمي ومعهد الإلكترونيات التابع لأكاديمية العلوم البلغارية، على ابتكار طريقة شاملة للتشخيص البصري غير الجراحي لأورام الجلد الحميدة والخبيثة، تسمح برفع دقة التشخيص إلى 95-98% ".
ويقول الدكتور إيفان براتشينكو من قسم الليزر والأنظمة التقنية الحيوية في جامعة سامارا، "تكمن فكرة الدراسة مع زملائنا البلغاريين، في توحيد عدد من الطرق البصرية المعروفة المستخدمة في تشخيص أورام الجلد".
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التعليقات على طريقة بصرية أكثر دقة لتشخيص سرطان الجلد
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