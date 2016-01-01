مواطن يكذب مذيع "مكملين" على الهواء:"انتوا والجزيرة بتصوروا أى حد علشان تقولوا مظاهرات"..فيديو



قناة مكملين قناة مكملين

فضح مواطن من محافظة كفر الشيخ، أساليب قناة مكملين الخبيثة في محاولة الكذب باندلاع المظاهرات في المحافظات، حيث نفى المواطن اندلاع أي مظاهرات في محافظة كفر الشيخ، مؤكدا أن المحافظة تدعم الدولة بعيدا عن سياسة الإخوان في محاولة نشر العنف والفوضى والتظاهرات التخريبية.

وقال المواطن خلال مداخلة هاتفية لمذيع قناة مكملين: "بالفعل كفر الشيخ مفيهاش مظاهرات.. وكفر الشيخ بتدعم الدولة.. ومفيش أي مظاهرات خالص.. وانتوا والجزيرة بتصوروا اى حد علشان تقولوا مظاهرات"، وكالعادة حاول المذيع الإخوانى التشويش على المتصل، وسارع فى إنهاء المكالمة حيث لا تستقبل هذه القنوات الإرهابية إلا الاتصالات الهاتفية التى تحرض على العنف والتظاهر والفوضى.



يذكر أن قنوات الإخوان الإرهابية ويأتي على رأسها قناة مكملين، تسعى إلى إثارة الفتن والشائعات والأكاذيب في محاولة لنشر الفوضى من خلال تحريض المواطنين على المظاهرات التخريبية والهجوم على مؤسسات الدولة.



تحاول عناصر جماعة الإخوان الإرهابية العودة بالزمن إلى الوراء، من خلال محاولة استرجاع أيام العنف والفوضى والتظاهر والتخريب، بنشر أكاذيبهم وشائعاتهم حول نزول المواطنين للتظاهر وصولا إلى محاولة نشر شائعة قطع النت. ويقف أبناء الشعب المصرى بالمرصاد لهذه العناصر الإخوانية التخريبية، بالرد على أكاذيبهم حول اندلاع المظاهرات، حيث أكدوا في التعليقات أن الصور التي يتم عرضها للمظاهرات المزعومة ليست موجودة في الواقع، أو فيديوهات قديمة تم الاستعانة بها لمحاولة دعم الأكاذيب والشائعات التي أصبح يتنفس بها الإعلام الإخوانى.