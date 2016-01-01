السيسي: نهر النيل ليس حكرا على طرف والمياه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › السيسي: نهر النيل ليس حكرا على طرف والمياه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء

صورة الخبر: السيسي
السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أزمة سد النهضة وقال : " أنه سينقل تصاعد قلق الشعب المصري، و فقد مر عقد كامل في المفاوضات مع الأشقاء فى السودان وإثيوبيا".

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تسعى للتوصل لـ اتفاق ينظم عملية ملئ وتشغيل السد، ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي، وحق مصر فى الحياة".

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة، وبذلت الولايات المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي جهدًا كبيرًا للتقارب بين الدول الدول الثلاث، وايضًا جهورية جنوب افريقيا دعت للتقريب بين الدول الثلاثة، وأيضا جهود رئيس وزراء السودان.

وأشار إلى أن جميع الجهود لم تسفر عن النتائج المرجوة منها، نهر النيل ليس حكرًا لطرف، معلقًا " نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء".

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على السيسي: نهر النيل ليس حكرا على طرف والمياه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94521

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager