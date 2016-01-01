السيسي: نهر النيل ليس حكرا على طرف والمياه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء



السيسي السيسي

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أزمة سد النهضة وقال : " أنه سينقل تصاعد قلق الشعب المصري، و فقد مر عقد كامل في المفاوضات مع الأشقاء فى السودان وإثيوبيا".



وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تسعى للتوصل لـ اتفاق ينظم عملية ملئ وتشغيل السد، ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي، وحق مصر فى الحياة".



ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة، وبذلت الولايات المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي جهدًا كبيرًا للتقارب بين الدول الدول الثلاث، وايضًا جهورية جنوب افريقيا دعت للتقريب بين الدول الثلاثة، وأيضا جهود رئيس وزراء السودان.

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وأشار إلى أن جميع الجهود لم تسفر عن النتائج المرجوة منها، نهر النيل ليس حكرًا لطرف، معلقًا " نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء".