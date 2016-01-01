تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أزمة سد النهضة وقال : " أنه سينقل تصاعد قلق الشعب المصري، و فقد مر عقد كامل في المفاوضات مع الأشقاء فى السودان وإثيوبيا".
وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تسعى للتوصل لـ اتفاق ينظم عملية ملئ وتشغيل السد، ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي، وحق مصر فى الحياة".
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مكثفة، وبذلت الولايات المتحدة بالتعاون مع البنك الدولي جهدًا كبيرًا للتقارب بين الدول الدول الثلاث، وايضًا جهورية جنوب افريقيا دعت للتقريب بين الدول الثلاثة، وأيضا جهود رئيس وزراء السودان.
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التعليقات على السيسي: نهر النيل ليس حكرا على طرف والمياه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء
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