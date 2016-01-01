شاهد.. السيسي يكررها في الأمم المتحدة: مصر ستتصدى لأي تجاوز لـ الخط الأحمر "سرت - الجفرة"



السيسي السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إعلان القاهرة مبادرة سياسية مشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدول زمني واضح لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي.



وأضاف الرئيس السيسي في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة، إن مصر عازمة على دعم الأشقاء في ليبيا لتخليص بلادهم من التنظيمات الإرهابية والمليشيات.



وأكمل الرئيس السيسي: "مصر عازمة على وقف التدخل السافر من بعض الأطراف الإقليمية التي عمدت على جلب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا تحقيقا لاطماع معروفة وأوهام استعمارية ولى عهدها .

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وتابع الرئيس السيسي:" مواصلة القتال وتجاوز الخط الأحمر ممثلا في سرت - الجفرة ستتصدى مصر له دفاعا عن أمنها وسلامة شعبها ونجدد الدعوة للعودة إلى المسار السياسي لحل الأزمة الليبية".