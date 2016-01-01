تجتمع اللجنة الفنية للزمالك عصر اليوم الثلاثاء من أجل مناقشة جديد ملف اختيار المدير الفني الجديد للفريق.
وتعقد اللجنة المكونة من أحمد مرتضى منصور وإسماعيل يوسف عضوي مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وفارق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة اجتماعها لمناقشة سير ذاتية جديدة لمدربين معروضين على الزمالك.
وتسعى اللجنة للاستقرار على اسم من المرشحين لتدريب الزمالك، للدخول في مفاوضات معه خلال الساعات المقبلة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اجتماع للجنة الفنية في الزمالك لدراسة المرشحين الجدد لتدريب الفريق
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق