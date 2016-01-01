مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو



الإعلامى أحمد شوبير الإعلامى أحمد شوبير

علق الإعلامى أحمد شوبير على موقف اللاعبين الأجانب داخل النادى الأهلى بشأن الرحيل أو البقاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "على معلول والمالى اليو ديانج، والسنغالى اليو بادجى مستمرون مع الفريق الأحمر".



وأضاف: "الأمر مختلف بالنسبة لأجايى، حيث يحتاج اللاعب إلى استعادة مستواه مرة أخرى، حتى يضمن مكانا فى تشكيلة الفريق ".

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وتابع: "لو مستوى أجايى استمر فى التراجع مش هيقدر يكمل فى الأهلى رغم حب فايلر له، ولكن اللاعب فى الفترة الأخيرة خارج نطاق الخدمة تماما".وقال: "جيرالدو اقترب بشدة من الرحيل بسبب العروض السيئة التى يقدمها مع الفريق طوال الفترات الماضية، أما بخصوص أزارو فالأمر غير واضح حتى الآن".