علق الإعلامى أحمد شوبير على موقف اللاعبين الأجانب داخل النادى الأهلى بشأن الرحيل أو البقاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "على معلول والمالى اليو ديانج، والسنغالى اليو بادجى مستمرون مع الفريق الأحمر".
وأضاف: "الأمر مختلف بالنسبة لأجايى، حيث يحتاج اللاعب إلى استعادة مستواه مرة أخرى، حتى يضمن مكانا فى تشكيلة الفريق ".
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التعليقات على مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو
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