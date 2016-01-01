طوارئ بالبحيرة بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل.. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › طوارئ بالبحيرة بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل.. فيديو

صورة الخبر: ارتفاع منسوب نهر النيل
ارتفاع منسوب نهر النيل

استعدادات مكثفة تشهدها محافظة البحيرة لمواجهة ارتفاع منسوب نهر النيل خلال الأيام المقبلة، خاصة فى المناطق المتاخمة لفرع النيل برشيد، وفى هذا السياق قامت المحافظة بإرسال خطابات لرؤساء الوحدات المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية بإخلاء المنازل والمباني وحظائر الماشية والأقفاص السمكية الموجودة على أراضي الدولة والمعتدى عليها من قبل المخالفين، لتفادي أضرار غرق الأراضي الزراعية وحفاظاً على أرواح المواطنين، ولهذا قامت الوحدات المحلية بدفع سيارات تجوب الشوارع لتحذير المواطنين من مغبة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل وآثاره على حياة المواطنين وممتلكاتهم.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طوارئ بالبحيرة بسبب ارتفاع منسوب نهر النيل.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
73368

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager