أطعمة تحارب الزهايمر .. احرص على تناولها



الزهايمر الزهايمر

أظهرت دراسة جديدة أن اتباع نظام غذائي قليل الدسم مع الكثير من تتبيلة السلاطة والمكسرات والدواجن وبعض الفواكه والخضروات قد يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر



ووفقا لموقع webmd يقول الباحثون إن الأدلة تتزايد على الأطعمة التي قد تمنع مرض الزهايمر ولكن نظرًا لأن الأطعمة لا تؤكل منعزلة وقد تعمل معًا للوقاية من الأمراض ، فهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات حول الأنماط الغذائية التي تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر .



قام الباحثون بتحليل المدخول الغذائي لسبعة عناصر غذائية ثبت في دراسات سابقة أنها مرتبطة بمخاطر الخرف: الأحماض الدهنية المشبعة والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وأحماض أوميغا 3 الدهنية وأحماض أوميغا 6 الدهنية وفيتامين هـ وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك.

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بحلول نهاية الدراسة ، أصيب 253 مشاركًا بمرض الزهايمر. على وجه الخصوص ، أظهرت الدراسة أن نمطًا غذائيًا معينًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر وتضمن النظام الغذائي كميات قليلة من منتجات الألبان عالية الدسم واللحوم الحمراء واللحوم العضوية والزبدة الأطعمة في هذا النظام الغذائي التي بدت أنها تحارب مرض الزهايمر هي تتبيلة السلطة ، والمكسرات ، والأسماك ، والدواجن ، والطماطم ، والفواكه ، والخضروات الصليبية والداكنة والخضراء.