بلاش حرمان.. مخاطر اتباع رجيم قاس وغير متوازن

رجيم قاس
يتبع البعض رجيم عشوائي بدون قواعد، مع إهمال العناصر المهمة التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، وهو ما يتسبب في العديد من المشاكل الصحية والتي من أخطرها وأكثرها شيوعا الأنيميا.
وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن الكثير من الأشخاص يعتمد على حمية غذائية قاسية بهدف إنقاص الوزن بشكل سريع مثل "الأنظمة الكميائية"، وهي انظمة تضر اكثر مما تنفع الجسم.
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وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمية على انستجرام، أن الأنظمة الكيميائية تعتمد على حرمان الجسم من بعض العناصر الغذائية الهامة، والذي ينتج عنها مشاكل صحية على المدى البعيد، ومن أخطرها:
1-النزول السريع في الوزن لا يكون من الدهون فقط بل يكون من السوائل، والكتلة العضلية وعند فقد جزء من الكتلة العضلية يقل معدل حرق الدهون بالجسم.
2- فقدان الدهون الخارجية يؤدي إلي ترهل الجلد.
3- فقدان الدهون الداخلية المترسبة حول أعضاء الجسم، والذي يؤدي إلى سقوط كلوي وتضرر أعضاء الجسم.
4- حرمان الجسم من العناصر الغذائية، والااعتماد على التجويع يؤدي إلى دخول الجسم في حالة مجاعة وتخزين أكبر قدر من الدهون للحفاظ على العمليات الحيوية.
5- الأنظمة الصارمة تدخل الجسم في حاله ثبات الوزن.
6- الأنظمة الصارمة لا يمكن الاعتماد عليها مدى الحياة، وتؤدي إلى عدم القدرة على الإستمرار بها، والتوقف والعودة لتناول الطعام بشراهة وبكميات أكبر من ذي قبل ومن ثم زيادة الوزن مرة أخرى.
7- الااعتماد على حمية غذائية غير متوازنة وينقصها عناصر غذائية، قد يؤدي إلى الاصابة ببعض الأمراض، مثل: خلل هرموني، وخلل في الغدة الدرقية، والإصابة بمرض فقر الدم " الأنيميا".
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