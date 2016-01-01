بلاش حرمان.. مخاطر اتباع رجيم قاس وغير متوازن



رجيم قاس رجيم قاس

يتبع البعض رجيم عشوائي بدون قواعد، مع إهمال العناصر المهمة التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، وهو ما يتسبب في العديد من المشاكل الصحية والتي من أخطرها وأكثرها شيوعا الأنيميا.



وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن الكثير من الأشخاص يعتمد على حمية غذائية قاسية بهدف إنقاص الوزن بشكل سريع مثل "الأنظمة الكميائية"، وهي انظمة تضر اكثر مما تنفع الجسم.



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وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمية على انستجرام، أن الأنظمة الكيميائية تعتمد على حرمان الجسم من بعض العناصر الغذائية الهامة، والذي ينتج عنها مشاكل صحية على المدى البعيد، ومن أخطرها:1-النزول السريع في الوزن لا يكون من الدهون فقط بل يكون من السوائل، والكتلة العضلية وعند فقد جزء من الكتلة العضلية يقل معدل حرق الدهون بالجسم.2- فقدان الدهون الخارجية يؤدي إلي ترهل الجلد.3- فقدان الدهون الداخلية المترسبة حول أعضاء الجسم، والذي يؤدي إلى سقوط كلوي وتضرر أعضاء الجسم.4- حرمان الجسم من العناصر الغذائية، والااعتماد على التجويع يؤدي إلى دخول الجسم في حالة مجاعة وتخزين أكبر قدر من الدهون للحفاظ على العمليات الحيوية.5- الأنظمة الصارمة تدخل الجسم في حاله ثبات الوزن.6- الأنظمة الصارمة لا يمكن الاعتماد عليها مدى الحياة، وتؤدي إلى عدم القدرة على الإستمرار بها، والتوقف والعودة لتناول الطعام بشراهة وبكميات أكبر من ذي قبل ومن ثم زيادة الوزن مرة أخرى.7- الااعتماد على حمية غذائية غير متوازنة وينقصها عناصر غذائية، قد يؤدي إلى الاصابة ببعض الأمراض، مثل: خلل هرموني، وخلل في الغدة الدرقية، والإصابة بمرض فقر الدم " الأنيميا".