طريقة الرسم على القماش

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الرسم على القماش

أصبحت تصاميم الرسم على القماش والملابس سهلة باستخدام الأدوات المناسبة والتقنية الصحيحة لرسم التصميمات على القماش.

و إليكم الطريقة التي يمكنك استخدامها للرسم على القماش

المواد التي تحتاجها للرسم:

أقلام تلوين القماش أو أقلام التلوين القماشية "دهانات القماش" بعد استخدامها ، عادة ما يتعين عليك كي الطباعة من الخلف حتى تثبت الصبغة ، كما يمكنك استخدام Puffy Paint التي لا تحتاج إلى كيها ، ما عليك سوى الانتظار حتى تجف ، ولديها أيضًا القليل من الملمس.

ويمكنك شراء هذه المواد من متجر الحرف اليدوية.

بدلًا من الرسم يمكنك استخدام الإستنسل واختيار ما تريد رسمه على القماش.

قلم للرسم
كيس من البلاستيك

لوحة فنية لمزج الألوان عند الحاجة.

طريقة:

استخدم قلمك للرسم.

ضع كيسًا بلاستيكيًا خلف القماش ، والآن يمكنك استخدام ألوانك.

يمكنك استخدام فرشاة صغيرة لتحديد الرسم.

إذا أردت ، يمكنك استخدام الألوان السوداء والبيضاء لوضع لمساتك الخاصة ، مثل الإضاءة والتظليل.

الآن يمكنك استخدام القماش الخاص بك.

المصدر: elbalad

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