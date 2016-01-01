وصفة سلطة العدس الأحمر مع الخضار



سلطة العدس الأحمر مع الخضار سلطة العدس الأحمر مع الخضار

العدس الأحمر مع الخضار من أكثر الوجبات الشهية، التي يعشقها الكثير،فإذا كنت من ضمن هؤلاء فق قد كشف موقع هيلث عن طريقة تحضير سلطة عدس الأحمر بالخضار.



مكونات سلطة العدس الأحمر بالخضار :



2 كوب عدس مسلوق.

1 كوب فلفل أخضر متوسط ، مفروم.

1 جزرة متوسطة مفرومة.

2 رأس طماطم متوسط الحجم ، مفروم.

¼ باقة بقدونس مفروم ناعمًا.

3 أضلاع بصل أخضر مفروم ناعمًا.

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مكونات الصلصة:3 ملاعق كبيرة. خل بلسمي½ ملعقة صغيرة. ملح2 ملعقة صغيرة. 3 ملاعق كبيرة نعناع مجفف. زيت الزيتونطريقة عمل العدس الاحمر بالخضار:1- صفي العدس وضعي جميع مكونات السلطة في طبق التقديم .2-في وعاء صغير ، اخلطي مقادير التتبيل التي ستضاف للسلطة قبل تناولها.3- قسمي السلطة إلى 4 حصص وقدميها باردةنصيحة: إذا لم يغلي العدس فابدأ في غلي نصف كوب واستمر في تحضير الطبق.وقت التحضير: 15 دقيقةوقت الطهي: 20 دقيقةالكمية: 4 حصصحقائق غذائية (لكل وجبة):السعرات الحرارية: 240كوليسترول (ملغ):دهون حرة (غ): 10كربوهيدرات (غ): 27بروتينات (غ): 10ألياف غذائية (غ): 10