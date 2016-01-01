أسرع علاج لخفض السكر.. وصفات وعلاجات



أسرع علاج لخفض السكر أسرع علاج لخفض السكر

يحتاج أغلب مرضى السكري إلى أسرع علاج لخفض السكر؛ حيث انه يحدث ارتفاع نسبة السكر في الدم؛ عندما لا يستطيع جسمك نقل السكر بشكل فعال من الدم إلى الخلايا، وعدم استخدام أسرع علاج لخفض السكر؛ قد يتسبب في مشاكل خطيرة لـ مرضى السكري أخطرها؛ الدخول في غيبوبة سكري.



وهناك العديد من الخيارات التي ظهرت مؤخرا بالنسبة لـ اسرع علاج لخفض السكري؛ حيث أفادت إحدى الدراسات منذ عام 2012 أن 12-14٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، وهذا يعني أن 50٪ من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من مرض السكري أو ما قبله.



طريقة خفض السكر المرتفع

قد يعجبك أيضا...

وهناك أكثر من طريقة خفض السكر المرتفع في الدم بخلاف تناول الادوية الموصوفة من قبل الطبيب والالتزام بمواعيدها، حيث يمكن للبعض التدابير الوقائية ان تقلل من نسبة ارتفاع السكر في الدم.1- ممارسة التمارين:ومن أهم طريقة خفض السكر المرتفع ممارسة التمارين الرياضية في تحسين إنتاج الجسم للأنسولين بشكل طبيعي، وتساعد عضلاتك على التقاط السكريات من الدم، هذا يمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات السكر في الدم.2- الحد من تناول الكربوهيدرات :ويساعد الحد من تناول الكربوهيدرات في تقليل إنتاج جلوكوز ، وهو الأمر الذي يعتبر طريقة خفض السكر المرتفع ويقلل من مستويات السكر في الدم، بالإضافة إلى أنه يساعد تقليل تناول الكربوهيدرات في التحكم في نسبة السكر في الدم.3- تناول الألياف :يمكن أن يساعد تناول الكثير من الألياف في التحكم في نسبة السكر في الدم، وهي طريقة خفض السكر المرتفع فعالة للغاية؛ حيث ان الألياف الغذائية القابلة للذوبان هي الأكثر فعالية في خفض السكر المرتفع.4- شرب الماء :ويساهم شرب الماء في الحفاظ على رطوبة الجسم ومستويات السكر في الدم، ويساعد في الوقاية من مرض السكري بالنسبة لغير المرضى.5- تناول كميات اقل من الطعام :كلما زادت قدرتك على التحكم في تناول كميات اقل من الطعام يكون افضل طريقة خفض السكر المرتفع ومستويات السكر في الدم.6- الإجهاد :ويمكن التحكم في التوتر والإجهاد من خلال ممارسة الرياضة أو ممارسة تمارين الاسترخاء، مثل اليوجا على التحكم في نسبة السكر في الدم.7- النوم :ويساعد الحصول على قسط كافي من النوم في الحفاظ على السيطرة على خفض السكر المرتفع في الدم، وقلة النوم يمكن أن تعطل هرمونات التمثيل الغذائي الهامة.إقرأ ايضا | رقم 4 مفاجأة .. تعرف على مشروبات طبيعية لعلاج مرض السكريوصفات لتنزيل السكروهناك العديد من وصفات لتنزيل السكر في الدم، بالنسبة لمرضى السكري، أو لمن ظهرت عليهم أعراض ارتفاع السكر في الدم، ومن أبرز وصفات لتنزيل السكر، تشمل :1- الأطعمة الغنية بالكروم والمغنسيوم :يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بالكروم والمغنيسيوم بشكل منتظم في منع النقص وتقليل مشاكل السكر في الدم، وتنزيل مستويات السكر.2- خل التفاح :ويمكن أن يساعد إضافة خل التفاح إلى نظامك الغذائي جسمك في خفض مستويات السكر في الدم.3- القرفة :لقد ثبت أن القرفة تقلل من مستويات السكر في الدم أثناء الصيام وتحسن حساسية الأنسولين، و تنزيل مستويات السكر4- الحلبة :ويمكن تجربة بذور الحلبة كأحد وصفات لتنزيل السكر؛ حيث انه من السهل غليه وتناوله مغلي الحلبة بين نظامك الغذائي، والذي يمكن ان يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم.علاج ارتفاع السكر المفاجئوإذا ظهرَتْ علامات وأعراض الحماض الكيتوني السكري، و حالة ارتفاع السكر المفاجئ، فربما عليك الذهاب إلى غرفة الطوارئ أو تُحجَز بالمستشفى، ويمكن أن يساعد العلاج الطارئ في خفض سكر الدم لمستواه الطبيعي، غالبًا ما يشمل العلاج:1- السوائل :والحصول على السوائل كـ علاج ارتفاع السكر المفاجئ سواء عن طريق الفم أو بالحقن الوريدية ان يعوض السوائل المفقودة من خلال زيادة التبول، بالإضافة إلى المساعدة في تخفيف السكر الزائد في الدم.2- حقن الأنسولين :ويساعد حقن الأنسولين الأنسجة على القيام بوظيفتها على نحو ملائم وعلاج ارتفاع السكر المفاجئ؛ للمساعدة في الحفاظ على الوظيفة الطبيعية للقلب، والعضلات، والخلايا العصبية.3- المضادات الحيوية :وإذا توقَّع الطبيب العدوى البكتيرية، فربما يصف المضادات الحيوية لـ علاج ارتفاع السكر المفاجئ، وإذا كانت هناك احتمالية للإصابة بنوبة قلبية، فقد يوصي الطبيب بمزيد من فحوص القلب.فاكهة تخفض نسبة السكر في الدمباستثناء الأناناس والبطيخ فهناك فاكهة تخفض نسبة السكر في الدم؛ حيث تحتوي معظم الفواكه على درجات منخفضة من GI تصل إلى 55 أو أقل، وذلك لأن معظم الفواكه تحتوي على الكثير من الماء والألياف موازنة السكر الطبيعي في الدم، والذي يسمى الفركتوز.ومع ذلك هناك فاكهة تخفض نسبة السكر في الدم؛ حيث انه مع نضج الفاكهة تزداد نسبة GI، ولكن تحتوي عصائر الفاكهة أيضًا على درجات عالية جدًا من GI لأن العصر يزيل القشرة الليفية والبذور، كما أفاد الباحثون أن شرب عصير الفاكهة يزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة.ووجدت دراسة كبيرة أجريت عام 2013 أن الأشخاص الذين تناولوا فاكهة تخفض نسبة السكر في الدم، وخاصة التوت الأزرق والعنب والتفاح ، كانت لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2 .