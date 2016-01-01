بدون طبيب.. ديكور يعالج الأمراض النفسية والكآبة



ديكور يعالج الأمراض النفسية والكآبة ديكور يعالج الأمراض النفسية والكآبة

أكد المهندس أمجد شمعة إستشارى الديكور والعمارة وفنان الديكور العالمى، أن عالم الديكور أصبح جزءا لا يتجزأ من عصرنا الحالي، حيث أصبح لا يوجد منزل خالي من الديكورات حتي وإن كانت بسيطة جدا وعادية، ولكن أصبح ترتيب وضعية الديكورات بطريقة جمالية علي حسب الذوق صيحة العصر، فمنهم من يأتيه هواه إلي الكلاسيكي ومنهم الي العصري وغيرها من الديكورات، ومنهم من يميل بكل بساطة إلي الأشياء البسيطة وترتيبها لتعطي أناقة وفخامة بأشياء ومكونات بسيطة جدا.



وقال المهندس أمجد شمعة : "يعتبر المنزل الملاذ الآمن الذي نلجأ إليه بعد يوم طويل مليء بالأشغال والمصاعب، وهو المكان الذي يشعرنا بالهدوء والانتماء، ولذلك وعند التفكير في تغيير الديكور يجب التمعن بشكل جدي باختيار القطع التي تتماشى مع شخصية ساكنى المنزل وإذا تم الديكور بطريقة مناسبة لميول الأشخاص فيكون بمثابة طبيب نفسى لعلاج الكآبة والملل.



وأضاف أن ديكور المنزل يعتبر من الأمور التي يجب الاهتمام بها، فهي أداة مثيرة للاهتمام، قادرة على التأثير على مزاجنا بكل بساطة، وهي وسيلة لزيادة سعادتنا، فهذا يعني بالتأكيد الألوان والأشكال والأحجام، بكل ما لهذه العناصر من خصائص وتعريفات وتأثيرات ليس على المكان وفضائه فحسب، بل على الإنسان وطبائعه أيضا.

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وأوضح أن التنسيق الداخلي للمنزل قادر على تغيير المزاج، بل وقادر على التحكم في ما نشعر به من أحاسيس مثل السعادة والاكتئاب والرومانسية، لذلك من لا يشعر بالسعادة الكافية في منزله يجب التفكير في إعادة تصميمه من جديد.