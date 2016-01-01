

أضرار أكل الكبدة النيئة أضرار أكل الكبدة النيئة

تعتبر الكبدة من الأعضاء الأكثر تغذية على الإطلاق، وذلك لأنها غنية جدًا بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية، مثل الحديد و B12 وفيتامين A والنحاس، ومع ذلك يحتوي جزء 100 جرام من كبد البقر على أكثر من ستة أضعاف المدخول الغذائي الموصى به (RDI) من فيتامين أ ، و 7 أضعاف RDI من النحاس، كما اعدت فوائد الكبد ولكن هناك بعض الأشخاص يتناولون الكبدة نيئة، لذلك نكشف لكم فى هذا المقال عن أضرار الكبدة النيئة.



على الرغم من أن الكبدة تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية ، إلا أنه لا ينبغي تناولها نيئة فتصبح في هذه الحالة مضرة للجسم.



وفي هذا السياق قالت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغدية، أن يجب تجنب تناول الكبدة النية أو التي لم تطهى جيدًا، لأن هناك أنواع عديدة من الفيروسات والبكتيريا والكثير من الديدان التي تنتقل عن طريق اللحم النيء، أو الذي لم يطبخ جيدًا وتموت هذه الجراثيم بالطبخ.

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ومن جانب أخر حذرت الدكتورة البيطرية سماح نوح من تناول الكبدة النيئة وذلك بسبب وجود الفاشيولا وهي دودة الكبد التي تصيب الحيوان وتصيب الانسان إذا اكل الكبد نيئة وتعيش الدودة الكاملة البالغة في القنوات المرارية للكبد وتسـبب تليفه وتسير مع الدم وتصل إلى اي عضو من الأعضاء الحيوية بالجسم مثل الرئتين أو الطحال أو الكليتين ، وقد تصل إلى المخ أو القلب وأحيانا إلى العضلات وتسبب أوراما وآلاما شديدة بهذه الأماكن ولكنها تظل تسبب مرض خطير اسمه مرض الهالزون.أضرار الكبدة المجمدةكشف الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، ورئيس وحدة التثقيف الغذائى بالمعهد القومى للتغذية، عن خطورة وأضرار تناول الكبدة المجمدة .وقال "نزيه"، خلال خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية "dmc"،: "بأي منطق يكون سعر الكبدة مرتفع والذي يصل لنحو 150 جنيه، وتكلفة البصل والتوابل الموجودة فيه والعمالة والإنارة والضرائب مرتفعة، ومع كل ذلك يكون سعر الساندوتش بـ 2 جنيه"، لافتًا إلى أن الكبدة المجمدة المستوردة جيدة طالما أنها مطابقة للمواصفات القياسية، ويصل سعرها لـ50 جنيه.وأكمل مخاطبًا المصريين: "دع عقلك يميز الشئ الذي تأكله"، لافتًا إلى أن ساندوتشات الكبدة الموجودة على العربيات عبارة عن دم السلخانات يتم تجميعه من الأرض، وتجميعه بلوكات وتجميده ويتم تقطيعه على أنه كبدة وفقًا لما أكده العاملين بالمجال.كما حذر خبير التغذية، من تناول الدواجن التى يوجد بين مفاصلها نقط زرقاء، لافتا إلى أن هذه النقط الزرقاء تؤكد أن هذه الدجاجة مريضةفوائد الكبدة الجمليتحتوي الكبدة الجملي على كثيرٍ من المعادن والفيتامينات المفيدة للجسم، وتساعد على وقاية الجسم من التعرض لفقر الدم، كما تزيد نشاط الدورة الدموية.وقدم الدكتور أحمد صبري، استشاري السمنة والتغذية العلاجية، فوائد تناول الكبدة الجملي التي تساهم في الحفاظ على صحة الشعر، حيث إن تناول الكبد كحصة أسبوعية في الغذاء تساعد على زيادة كثافة الشعر ونموه، بالإضافة إلى تغذيته بالعناصر الغذائية التي يحتاجها.فوائد الكبدة الجملي:1- تساعد على التخلص من مرض البواسير.2- تساعد علي تنشيط جهاز المناعة وقدرته على مواجهة الأمراض.3- تمنع تجمع الماء في العين، حيث يزيد صحة العين ويقوي النظر.4- يستخدم كبد الجمل في علاج مرض السكري.5- يخلصك من البكتيريا أو الجراثيم التي تحارب الأمعاء والمعدة.6- يساهم كبد الجمل في التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم، وبالتالي تخفيف الوزن الزائد.7-زيادة القدرة الجنسية.كبدة نية لبنانيةفي لبنان ، يميل الناس إلى تفضيل الدواجن على اللحوم الحمراء - ومع ذلك فإن لحم الضأن عنصر أساسي في مطبخه التقليدي. يتم تقديمه بعدد لا يحصى من الطرق ، بما في ذلك الخام. تتكون كبة النية ، على سبيل المثال ، من لحم ضأن نيء مفروم يقدم مع خبز مسطح. لكن قد تكون الكسبة نية أعظم أنواع لحم الضأن الشهية في لبنان : كبد لحم خروف مذبوح حديثًا ، يُقدم تقليديًا في وجبة الإفطار، وفقا لما نشره موقع atlas.تضع مكعبات الكبد النيء مع البرغل وبرك متنوعة من التوابل (بما في ذلك الملح والفلفل والحريف والكمون والكزبرة) مرتبة على طبق مثل لوحة الرسام. يغمس داينرز الكبد ، ويقدم في درجة حرارة الغرفة ، في البهارات ثم يلف كل قطعة بالخبز بأوراق النعناع ومكعب من الدهون النيئة من ذيل الخروف ( الليية ). الأغنام ذات الذيل الدهني ، والتي تتراكم دهونها في رواسب فضفاضة يمكن أن تصل إلى 66 رطلًا ، شائعة في الشرق الأوسط. دهن ذيل الأغنام الكريمي ليس دهنيًا جدًا ويضيف طعمًا غنيًا للطبق الموقر.يقول البعض إن تناول الكبد النيء هو طعم مكتسب ، لكن يبقى الطبق المفضل لدى اللبنانيين.