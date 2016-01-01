وصفة لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب



وصفة لتفتيح البشرة وصفة لتفتيح البشرة

وصفة لتفتيح البشرة بمكونات طبيعية من مطبخك يمكنك الحصول على وصفة لتفتيح البشرة لدرجات نتائجها مضمونة لعلاج جفاف البشرة والقضاء على الحبوب والبثور، بل وتفتيح البشرة لدرجات ومحاربة التجاعيد إليك الوصفات التالية لتنظيف المسام المسدودة، اختاري منها وابدئي فى تطبيقها من الآن، يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.



وصفة الدقيق والخميرة :



مكونات الوصفة:

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1 ملعقة كبيرة دقيق2 ملعقة كبيرة خميرة1 ملعقة صغيرة عسلقليل من الكركمطريقة التطبيق:اخلطى جميع المكونات معًا في وعاء لصنع قناع خالي من الكتل.ضع العجينة على المناطق المصابة واتركيها لمدة 20 دقيقة.اشطفى وجهك يستخدم القناع مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المرجوة.وصفة لتفتيح البشرة الدهنيةتعاني بعض الفتيات صاحبات البشرة الدهنية من مشكلة تنظيف البشرة، لذلك نقدم لك افضل وصفة لتفتيح البشرة الدهنيةوصفة جل الصبار وعصير الليمون :لتجربة هذا الماسك، أنتِ بحاجة إلى:ملعقة طعام من جل الصبار5 قطرات من عصير الليمونملعقة من الخميرةملعقة من الترمس المطحونطريقة تطبيق الوصفة:في وعاء تخلط المكونات جميعا حتى تتجانس تماما ويتم توزيع القناع على البشرة بالتساوى وتركه حوالى 15 دقيقة ثم غسل الوجه، وتساعد تلك الوصفة على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتفتيح البشرة لدرجات من أول استخدام والحصول على توهج طبيعيًا وتحفيز إنتاج خلايا وأفتح لونًا تجعلك تشعرين بالفرق من أول استخدام.وصفة بذور الشيا وزيت جوز الهند:مكونات القناع ..ملعقة من بذور الشياملعقة من زيت جوز الهندحبة صغيرة من البطاطس المبشورة5 قطرات من زيت اللوزطريقة تطبيق الوصفة ..فى وعاء أمزجى البطاطس المبشورة مع زيت اللوز وزيت جوز الهند وبذور الشيا وقومى بمزجهم جيداأضيفي بذور الشيا ومزجهم مرة أخرى وقلبي جيدًا، وبمجرد تجانس المكونات ضعيها بفرشاة على بشرة الوجه.اتركى المكونات على الوجه حوالى 30 دقيقة ثم قومى بشطف الوجه.وصفة لتفتيح البشرة بالنشا:تبييض البشرة بالنشا من الطرق الطبيعية البسيطة التي تعمل على تبييض البشرة ايا كان نوعها عادية أو دهنية أو جافة ، فهي سهلة ومتوفرة وغير مكلفة و تعتبر غنية بالعديد من العناصر الغذائية المغذية للوجه، و يمكنك الاعتماد عليها بشكل رئيسي في تبييض البشرة بالنشا، فهي غير مقتصرة على اضافتها لبعض أنواع الطعام والحلويات فقط بل لها تأثير قوي في تبييض البشرة.فوائد النشا للبشرة :١- النشا تحتوي على مجموعة مختلفة من العناصر الغذائية مثل الألياف و البروتينات و الحديد و الصوديوم، وكلها مواد مفيدة للجسم و البشرة.٢- النشا تساعد على تنظيف الوجه وتطهيره و إزالة طبقة من الجلد الميت لتمنح بشرتك الحيوية و النضارة .٣- النشا مفيدة بشكل خاص لاصحاب البشرة الدهنية، فهي تساعد على امتصاص الزيوت الزائدة التي تفرزها البشرة الدهنية، ويمكن استخدامها من خلال وصفات طبيعية أو استخدامها خام وبشكل مباشر على الوجه.٤-النشا تحتوي على فيتامين a الذي يعمل بشكل كبير على تفتيح البشرة والبقع الداكنة وكذلك علاج الهالات السوداء.٥- النشا تحتوي على الكالسيوم و الحديد وهي عناصر مفيدة للبشرة وتساعد على تجديد خلايا الوجه مما يمنحك بشرة نضرة متوهجة.٦- النشا علاج سحري لحب الشباب، فهي تحتوي على معدن الزنك الذي يساعد في علاج الحبوب و البثور.وصفة لتفتيح البشرة بالنشايمكنك تبييض البشرة بالنشا في وقت قصير إذا قمتي بتكرار الوصفات الطبيعية البسيطة التي تتضمن النشا لمدة شهر، وخاصة في فصل الصيف الذي يسبب اسمرار البشرة نتيجة التعرض لأشعة الشمس ، لكن النشا قادرة على حل كل مشاكل البشرة .. اليكي أهم طرق تبييض البشرة بالنشا :١- النشا و الجلسريناخلطي ملعقة جلسيرين مع ملعقة نشا ودلكي بها بشرتك في حركات دائرية لطيفة ، فهذه الوصفة تساعد على تقشير الوجه و إزالة طبقة الجلد الميت و نضارة البشرة .٢- النشا وماء الورداخلطي ملعقة نشا مع ملعقتين ماء ورد وطبقي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف ، فهذه الخلطة تساعد على تبييض البشرة وتفتيح البقع الداكنة وتعالج اسمرار البشرة في الصيف.٣- النشا و البيضاخلطي ملعقتين نشا مع بياض بيضة و ملعقتين من الحليب وضعي الخليط على وجهك واتركيه حتى يجف على وجهك ثم اغسليه، وكرريه مرتين أسبوعيا.٤- النشا و ماء الارزماء الارز أيضا تحتوي على فيتامين a والزنك والكالسيوم مثل النشا ، ويمكنك تطبيق هذا الخليط واضافتهما معا للحصول على نسبة جيدة من فوائدهما، ضعي ملعقة نشا مع ملعقتين من ماء الارز وضعي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه .٥- النشا والخلوهي صفة سحرية للتخلص من الرؤوس السوداء بالانف، اخلطي ملعقة من النشا مع ملعقة خل وضعيه على المنطقة المصابة بالرؤس السوداء لمدة ربع ساعة ثم امسحيه بقطعة قطن.وصفات لتبيض البشرة وإزالة الحبوبتبييض البشرة أمر يشغل بال النساء خاصة في فصل الصيف نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس، ولهذا السبب يصبح تبييض البشرة والعناية بها أمرا مهما أيضًا للرجال فهم أكثر تعرضًا للشمس والعوامل الخارجية، لذا تتأثر بشرتهم بشكل أكبر، لكن تبييض البشرة لم يعد أمرا صعب المنال، بل يمكن تحقيقه بطرق منزلية سهلة وبسيطة وغير مكلفة، بالإضافة إلى اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة.أولًا تبييض البشرة الدهنية :وفقا لما نشره موقع هيلثي، يمكنك تبييض البشرة الدهنية من خلال وصفات طبيعية منزلية لكن عليك توخي الحذر في المواد التي تستخدمينها لبشرتك، حيث أن تبييض البشرة الدهنية يحتاج استخدام مواد معينة قد لا تصلح لأنواع البشرة الأخرى، كما أن إذا تواجدت حبوب الشباب بكثرة على الوجه فيحتاج الأمر إلى استشارة طبي مختص قبل استخدام بعض وصفات تبييض البشرة الدهنية حتى لا يزداد الأمر سوءًا بسبب حب الشباب.وصفات تبييض البشرة الدهنية :إليك مجموعة من الوصفات الطبيعية البسيطة التي يمكنك تجربتها في منزلك من أجل تبييض البشرة الدهنية، ومنها :1- حليب بودرة و ترمسضيفي ملعقة حليب بودرة مع ملعقة ترمس مطحون مع ملعقتي ماء ورد، وقلبيهم جيدًا وضعي الخليط على بشرتك واتركيه حتى يجف ثم اغسليه بماء فاتر.2- الزبادي والشوفاناخلطي ملعقتي زبادي مع ملعقة شوفان مطحون مع ملعقة من عصير الطماطم، وضعي الخليط على وجهك لمدة ربع ساعة.3- الليمون و بيكربونات الصوديوماخلطي ملعقة عسل ابيض مع ملعقة بيكربونات الصوديوم وعصير ليمونة واحدة، وضعي الخليط على وجهك، فهذا الماسك يعالج حب الشباب ويساعد على تبييض البشرة الدهنية.4- النشا وماء الأرزقومي بنقع كوب من الأرز في الماء لمدة ساعة، ثم اخلطي ماء الأرز مع ملعقة نشا وحليب بودرة، وضعي الخليط على وجهك حتى يجف ثم اغسليه.وصفات لتفتيح البشرة بالعسلوصفة 1المكونات3 ملاعق كبيرة دقيق الشوفان1 ملعقة كبيرة عسل1 بياض بيضةطريقة عمل وصفات طبيعية لتفتيح البشرة- خذى دقيق الشوفان المطحون ثم قومى بفتح بيضة وافصلى بياض البيض.- أضيفي بياض البيض إلى دقيق الشوفان المطحون وقلبيه.- أضيفى العسل إليهم واخلطى جميع المكونات لعمل معجون.- ضعي طبقة متساوية من المعجون على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.إقرأ أيضا لصاحبات البشرة الدهنية.. أسهل طريقة للحصول على وجه صافيوصفة 2المكوناتملعقة طعام من الشوفان المطحونملعقة من بذور الشيا مطحونةملعقة من اللبن البودرةملعقة عسلطريقة تطبيق وصفة تفتيح البشرة- أمزجى المكونات حتى تتجانس تماما وأبدئى فى توزيعها على بشرة الوجه .- اتركيها حوالى 40 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر .- كررى استخدام الوصفة 3 مرات أسبوعيوصفة 3المكونات1 ملعقة كبيرة دقيق2 ملعقة كبيرة خميرة1 ملعقة صغيرة عسلقليل من الكركمطريقة عمل الوصفة:امزجى جميع المكونات معًا في وعاء لصنع قناع خالي من الكتل.وزعى العجينة على المناطق المصابة واتركيها لمدة 20 دقيقة.اغسلي وجهك يستخدم القناع مرة واحدة في الأسبوع .وصفات لتفتيح البشرة الدهنيةوصفة 1المكونات:سكر "غير مطحون"شرائح الطماطمطريقة عمل وصفة تفتيح البشرة الدهنية:- تقطع الطماطم إلى شرائح و اغمسي الشرائح في السكر وابدأي في فرك الشرائح على الوجه والجسم.- انتظرى القليل من الوقت ثم اشطفي بماء بارد.- إذا كانت بلورات السكر قاسية على البشرة قومي بنقعها في عصير الطماطم مسبقًا.وصفة 2المكونات :ملعقة عسل نحلملعقة دقيق الأرزطريقة عمل وصفة تفتيح البشرة الدهنية :- مزيج العسل ومسحوق الأرز جيدا لعمل سكراب البشرة.- يعمل هذا المقشر بشكل أفضل للأشخاص ذوي البشرة الحساسة.\\وصفات لتفتيح البشرة السمراءوصفة 1المكوناتلعقة من بذور الشياملعقة من زيت جوز الهندحبة صغيرة من البطاطس المبشورة5 قطرات من زيت اللوزطريقة وصفة تفتيح البشرة السمراء:أمزجى البطاطس المبشورة مع زيت اللوز وزيت جوز الهند وبذور الشيا وقومى بمزجهم جيداضعى بذور الشيا ومزجهم مرة أخرى وقلبي جيدًا، وبمجرد تجانس المكونات ضعيها بفرشاة على بشرة الوجه.اتركى المكونات على الوجه حوالى 30 دقيقة ثم قومى بشطف الوجه.وصفة 2مكونات :1 ملعقة كبيرة عسلرشة من مسحوق الكركمطريقة الاستخدام:- في وعاء يخلط العسل مع قليل من الكركم.- طبق هذا على وجهك واتركه لمدة 20 دقيقة.- بعد 20 دقيقة اغسله بالماء البارد.- كرر هذا مرتين على الأقل أو ثلاث مرات في الأسبوع.وصفات لتفتيح البشرة بالنشاوصفة 1المكونات:ملعقة كبيرة من النشا.ملعقة صغيرة جدًا من الخل.طريقة الاستخدام:اخلطي المكونات وأتركي الخليط على الأنف لمدة 30 دقيقة .أزيلي الخليط من على الأنف باستخدام قطنة نظيفة مبللة بالماء الفاتر.استخدمى الوصفة الخلطة مرة أسبوعيًا؛ للقضاء على الرؤوس السوداء.وصفة 2المكونات :ثمرة خيارملعقة من النشاعلبة زباديطريقة عمل الوصفة:• اخلطي الزبادي و النشا مع الخيار في الخلاط جيدًا.يوضع على الوجه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء.وصفات تفتيحوصفة 1المكونات :نصف كوب من الماء.نصف كوب من زيت الزيتوننصف كوب من خل التفاحطريقة عمل وصفة التفتيح:- امزجى جميع المكونات جيدًا وضعي الوصفة على الوجه .-اتركيها تجف لمدة تتراوح بين 20 و 30 دقيقة ثم غسله بالماء العادي.- احفظى الكمية المتبقية من الماسك فى الثلاجة.وصفة 2المكونات:1 ملعقة صغيرة كركم2 ملعقة كبيرة حليبطريقة عمل وصفة التفتيح:اخلطي المكونات معا للحصول على عجينة.ضعيه على وجهك واتركيه حتى يجفوصفات لتفتيح الوجهالمكونات :ملعقة كبيرة قهوةملعقة كبيرة زبادىطريقة عمل الوصفة:اخلطى القهوة والزبادى معًا ويفرك الوجه بهما برفق لمدة دقيقة أو دقيقتين.اتركى المزيج على الوجه مدة خمس دقائق ثم يشطف الوجه جيدًا.كررى هذه الطريقة مرة او مرتين في الأسبوع.طريقة عمل وصفة تفتيحالمكوناتباكيت بابونج½ ملعقة عسلماءملعقة صغيرة مسحوق الشوفانطريقة عمل وصفة تفتيح:ضعى الماء في مقلاة حتى يغلى وإضافة كيس شاي البابونج إليها. دعها تبرد.ضعي مسحوق الشوفان والعسل إلى هذا الشاي.وزعى المزيج على الوجه واستمري في وضعه لمدة 15-20 دقيقة.اغسلى الوجه بالماء البارد ويستخدم مرة فى الاسبوعطريقة عمل وصفة تفتيح البشرة الطبيعيةالمكونات :1 ملعقة صغيرة زيت الزيتون1 ملعقة صغيرة زيت الخروع.طريقة عمل وصفة تفتيح:- خلط جميع المكونات معا وتطبيقه على الوجه.- قومى بالتدليك بلطف في حركة دائرية.- اتركى الماسك لمدة 5 دقائق أخرى اشطفيه بالماء العادي.- اخلطى السكر وزيت الزيتون فهو يغذي ويرطب ويزيل الخلايا الميتة من البشرة.- ضعيه على الركبتين والمرفقين ودلك بحركات دائرية لمدة 5 دقائق، كرريه أسبوعيا.