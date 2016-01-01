لطلاب جامعة حلوان..اعرف نتيجة التربية العسكرية من خلال هذا الرابط وموعد الدورة الجديدة

أعلنت جامعة حلوان نتيجة دورة التربية العسكرية التى أقيمت في ١٢ سبتمبر 2020 والتى تم انعقادها على منصة الإلكترونية الخاصة بالجامعة وبمكنك معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/military/EXAM/login.asp
ويتم انعقاد الدورة على المنصة الالكترونيه الجامعة بدلآ من التواجد داخل الحرم الجامعي نظرا الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا و من خلال حرص الجامعة على صحة طلابها من الجامعة .
وتم الإعلان عن موعيد انعقاد الدورة التالية ومن المقرر أن تكون بتاريخ 19 سبتمبر 2020
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