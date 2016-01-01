لطلاب جامعة حلوان..اعرف نتيجة التربية العسكرية من خلال هذا الرابط وموعد الدورة الجديدة

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صورة الخبر: جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان نتيجة دورة التربية العسكرية التى أقيمت في ١٢ سبتمبر 2020 والتى تم انعقادها على منصة الإلكترونية الخاصة بالجامعة وبمكنك معرفة النتيجة من خلال هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/military/EXAM/login.asp

ويتم انعقاد الدورة على المنصة الالكترونيه الجامعة بدلآ من التواجد داخل الحرم الجامعي نظرا الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا و من خلال حرص الجامعة على صحة طلابها من الجامعة .

وتم الإعلان عن موعيد انعقاد الدورة التالية ومن المقرر أن تكون بتاريخ 19 سبتمبر 2020

جدير بالذكر أن الجامعة قد نبهت على طلاب الفرق النهائية سرعة التسجيل للحصول على دورة التربية العسكرية وانه لن يتم حصول الطالب على إفادة التخرج بدون أداء التربية العسكرية .

المصدر: elbalad

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