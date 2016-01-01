قبل انتخابات مجلس النواب.. التعليم تحظر استغلال المدارس في الدعاية للمرشحين بأي شكل



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية بشأن استعدادات انتخابات مجلس النواب والإجراءات اللازمة لتأمين منشآت وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه يحظر استخدام المنشآت التعليمية في الدعاية الانتخابية للمرشحين، كما يحظر وضع إعلانات أو لافتات انتخابية على أسوار المدرسة.



كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يحظر إقامة ندوات أو لقاءات خاصة بالمرشحين داخل المنشآت التعليمية، كما يحظر الاشتراك في البرامج والأنشطة التي تحمل بين طياتها أي نوع من الدعاية الانتخابية تحت أي مسمى.

قد يعجبك أيضا...

ولفتت وزارة التربية والتعليم أيضا، إلى أنه يحظر السماح بتوزيع هدايا تحمل طابع انتخابي داخل المنشآت التعليمية.وجاءت هذه التعليمات في منشور رسمي صادر من الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم ومرسل لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، في إطار الاستعدادات الجارية لعقد الاستحقاق الانتخابي لمجلس النواب، حيث أكد هذا المنشور الرسمي أن هذه التعليمات تأتي حرصا على التزام جميع العاملين بالمنظومة التعليمية بقواعد الحياد والشفافية، خاصةً أن المرحلة الحالية ستشهد حالة واسعة من الحراك السياسي لمختلف التيارات.ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات الأربعاء والخميس والجمعة من 21 إلى 23 أكتوبر للمصريين بالخارج ويومي 24 و25 أكتوبر للمصريين بالداخل، على أن يكون الموعد النهائي للنتيجة في 14 ديسمبر 2020، وذلك بعد انتهاء المرحلتين الأولى والثانية وجولات الإعادة الخاصة بهم.وتجرى الانتخابات على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم، وفقا لتعديلات قانون مجلس النواب التي تقدم بها ائتلاف دعم مصر ووافق عليها البرلمان، منتصف يونيو الماضي.