أكاديمية البحث العلمي تعلن تدريب شبكة العلوم النووية للطلاب عن بعد

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال شبكة العلوم النووية وهي إحدى الشبكات القومية العلمية التي أنشأتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن التدريب الدولي للطلاب عن بُعد (INTEREST).
وأوضحت أن ذلك يأتي في ضوء الإتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمعهد المتحد للأبحاث النووية Joint Institute for Nuclear Research(JINR)، وسيتم عقد التدريب على مدار العام في موجات متكررة ، وتستمر كل موجة في من 4-6 أسابيع. من المقرر إطلاق الموجة الأولى في 5 أكتوبر 2020، البرنامج مخصص لطلاب العلوم / الهندسة / تكنولوجيا المعلومات من جميع أنحاء العالم بدءًا من عامهم الثاني بعد التسجيل للدكتوراة.
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