

البورصة المصرية تخسر 4,8 مليار جنيه بختام التعاملات البورصة المصرية تخسر 4,8 مليار جنيه بختام التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الاثنين 21 سبتمبر، وسط عمليات بيع من جانب المستثمرين لجني الأرباح وترقب لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة في إجتماعه المرتقب يوم الخميس القادم، كما خسر رأس المال السوقي 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 613.109 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنحو 0.54% ليغلق عند مستوى 10910 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنحو 1.29% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة، فيما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنحو 1.03% ليغلق عند مستوى 12599 نقطة، فيما انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنحو 0.99% ليغلق عند مستوى 4165 نقطة.



وانخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنحو 0.7% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنحو 0.82% ليغلق عند مستوى 2841 نقطة.