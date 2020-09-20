سعر الذهب ينخفض لأقل مستوى في نحو أسبوعين مع تعافي الدولار

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سعر الذهب ينخفض لأقل مستوى في نحو أسبوعين مع تعافي الدولار

نزلت أسعار الذهب لأقل مستوى في نحو أسبوعين يوم الاثنين مع صعود الدولار، في حين زاد الضغط على المعدن النفيس بفعل الشكوك حيال إجراءات تحفيز إضافية في كلمات لصناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الاسبوع.

نزل الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1930.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1211 بتوقيت جرينتش وهو أقل مستوى منذ التاسع من سبتمبر عند 1928.14 دولار.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.2% إلى 1938.30دولار للأوقية.


وصعد مؤشر الدولار الأمريكي 0.4%، مما يزيد تكلفة حيازته لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس والذي سيمثل أمام لجان للكونجرس هذا الأسبوع.

وجاء تراجع الذهب رغم انخفاض الأسهم الأوروبية لأقل مستوى في أسبوعين في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا ما دفع بعض الدول لفرض إجراءات عزل من جديد وخيم على آفاق التعافي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 1.7% إلى 26.31 دولار للأوقية، وهبط البلاتين واحدا بالمئة إلى 918.97 دولار وانخفض البلاديوم 1.5% إلى 2322.79 دولار للأوقية.

المصدر: اموال الغد

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