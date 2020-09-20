نزلت أسعار الذهب لأقل مستوى في نحو أسبوعين يوم الاثنين مع صعود الدولار، في حين زاد الضغط على المعدن النفيس بفعل الشكوك حيال إجراءات تحفيز إضافية في كلمات لصناع السياسات بمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الاسبوع.
نزل الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1930.07 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1211 بتوقيت جرينتش وهو أقل مستوى منذ التاسع من سبتمبر عند 1928.14 دولار.
وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1.2% إلى 1938.30دولار للأوقية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على سعر الذهب ينخفض لأقل مستوى في نحو أسبوعين مع تعافي الدولار
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق