

بنكا الأهلي ومصر يقرران وقف إصدار شهادة "ابن مصر" ذات عائد الـ15% بنكا الأهلي ومصر يقرران وقف إصدار شهادة "ابن مصر" ذات عائد الـ15%

خاص- مباشر: قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه تقرر وقف إصدار شهادات "ابن مصر" ذات العائد 15%، والتي يصل أجلها إلى عام.



وأضاف أبوالفتوح في تصريح لـ"مباشر"، أن الشهادة جمعت 280 مليار جنيه منذ صدورها.



من جانبه، قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، في تصريح لـ"مباشر"، إنه تقرر وقف إصدار شهادة ابن مصر ذات العائد القياسي 15%.

قد يعجبك أيضا...

وأشار المغربي إلى أن الشهادة جمعت نحو 103 مليارات جنيه.وفي مارس الماضي، طرح البنك الأهلي وبنك مصر الشهادة ذات العائد 15% الأكبر في السوق.وكانت الشهادة تمنح عائداً 15 بالمائة سنوياً لمدة عام، يصرف عائدها شهرياً، وهي أعلى فائدة في الجهاز المصرفي.وكانت فئات الشهادة تبدأ من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها أيضاً.وبشكل مفاجئ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مارس الماضي خفض كل من سعري الإيداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 بالمائة و10.25 بالمائة و9.75 بالمائة على الترتيب.وأكدت اللجنة في ذلك الوقت، أنه تم اتخاذ إجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، آخذاً في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع معدل التضخم المستهدف البالغ 9 بالمائة (±3%) خلال الربع الرابع من عام 2020.