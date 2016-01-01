كشفت إحدى الدراسات أقيمت على أيدي الباحثین في جامعة ولایة میشیغان الأمريكية أن السيدات "مبرمجات جينيًا" للتعامل بشكل أفضل مع الطرازات المخصصة لسباقات السيارات.
وأوضحت أن الفروق نسبية وضعيفة للغاية ولا يوجد اختلاف في اللياقة البدنية بين الرجال والنساء، وأكدت الدراسة أن مع التدريب والخبرة ستتمكن المرأة من التفوق على الرجال على صعيد السرعة في القيادة.
وفي هذا السياق وتعليقًا على الدراسة، أكد الكاتب الشهير جو بینكستون في إحدى تقاريره لصحيفة الدايلي ميل أن الصراع احتدم في هذا المجال، وكان النقاش الأبرز نظرية أن السيدات ربما لن تتحمل الظروف القاسیة عند وجودھا وراء عجلة القیادة، ومنها درجات الحرارة المرتفعة في ریاضة سباق السیارات.
حيث قضت هذه الدراسة على بعض الأفكار والمعتقدات الخرافية التي لا أساس لھا من الصحة، التي كانت من بينها أن النساء لا یستطعن تحمل درجات الحرارة المرتفعة في ریاضة سباق السیارات، خلال مرحلة معینة من دورتھن الشھریة.
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التعليقات على دراسة: النساء مبرمجة جينيًا على فن قيادة السيارات
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