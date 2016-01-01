نيسان ماكسيما تحتفل بالذكرى السنوية الأربعين بإصدار خاص

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نيسان ماكسيما تحتفل بالذكرى السنوية الأربعين بإصدار خاص

المربع نت – احتفلت نيسان بمرور 40 عاماً على انطلاق ماكسيما بتقديم إصدار “الذكرى الأربعين” الخاص للموديل، ويعتمد الإصدار على فئة “بلاتينوم” الأكثر فخامة في مجال ماكسيما مع إضافة مزايا ولمسات جمالية جديدة.

من مزايا الإصدار هي جنوط سوداء مصقولة 19 إنش حصرية وأنابيب عادم سوداء مع لمسات سوداء أخرى للشعارات، وفي الداخل نرى مقاعد جلدية حمراء وزخرفات كروم على لوحة القيادة والأبواب.

ويعتمد الإصدار على نفس محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 300 حصان وعزم دوران 353 نيوتن متر وناقل CVT ودفع أمامي.

وسينطلق إصدر الذكرى الأربعين مع ماكسيما القياسية موديل 2021 في الخريف في الولايات المتحدة، ولا نعلم بعد عن مدى توافر الإصدار في الأسواق الأخرى.

المصدر: المربع نت

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