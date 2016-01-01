شيفروليه سيلفرادو 2021 تنطلق رسمياً

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شيفروليه سيلفرادو 2021 تنطلق رسمياً

المربع نت – كشفت شيفروليه عن سيلفرادو 2021 بتحديثات ميكانيكية وتقنية متعددة، مثل باب خلفي ذكي جديد مع تحسين قدرات سحب البيك أب وإضافة مزايا قياسية جديدة.

أهم إضافة لسيلفرادو 2021 هي باب الصندوق الخلفي الجديد الذي يمكن فتحه وتغيير وضعيته عن بعد أو بزرين خلفيين.. وقد وصفت شيفروليه الموديل الجديد بـ “أفضل سيلفرادو على الإطلاق في المزايا والإمكانات”، خاصة مع تحسن الحد الأقصى للسحب بـ 1140 كيلوجرام إلى 4200 كيلوجرام على الأقل.

كما حصلت البيك أب على إضاءة LED للصندوق الخلفي وميزة تشغيل البيك أب عن بعد وتحديثات لنظام المعلومات الترفيهية وتقنيات سلامة جديدة تشمل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والتحذير المبكر من الاصطدام وتطبيقات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو لبعض الفئات وجنوط 20-22 إنش جديدة.

وسيبدأ إنتاج شيفروليه سيلفرادو 2021 في سبتمبر الحالي مع وصولها للوكالات في الخريف.

المصدر: المربع نت

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