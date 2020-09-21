

إزاى تبعت مورنينج تيكست للكراش أول مرة؟ خليك تقيل وبلاش استظراف فى البداية إزاى تبعت مورنينج تيكست للكراش أول مرة؟ خليك تقيل وبلاش استظراف فى البداية

عندما يشعر الرجل بالإعجاب تجاه فتاة، فإن أول شىء يفكر فيه هو مراسلتها للتعبير عن مشاعره لها، وقد يصطدم فى نهاية الأمر بأنها لا تبادله نفس الشعور أو قد تنزعج من أسلوبه فى الحديث معها، لذلك أشار تقرير نشر بموقع "thelist"، إلى بعض الطرق التى يجب اتباعها عند مراسلة " الكراش" لأول مرة، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة.







خليك تقيل



يفضل ألا يراسل الرجل الفتاة طوال اليوم حتى وإن كانت تبادله نفس الشعور، لأن ذلك يتسبب فى إزعاجها وبالتالى قد تطلب منه بطريقة ما أن يكف عن مراسلتها .

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رسالة واحدة ..واستنىيفضل إرسال رسالة نصية واحدة، لبدء التحدث، والإنتظار، ولا داعى للشعور بالقلق والتوتر إن طال الرد، حتى وإن وصل الرد بعد يومين، وإن لم تتلقى إجابة، يمكن أن ترسل برسالة أخرى، وإذا تجاهلتها، يجب التوقف عن الرسائل ونسيان الأمر.ماتبعتش كوميكستعج وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من المنشورات الفكاهية، التى قد ترغب فى إرسالها لحبيبتك، لكن لا ينصح بإرسالها عند بداية الأمر وأنتظر حتى تصبح علاقتكما قوية .ابعت لها حاجات تهمهاعندما تتعرفا على بعضكما البعض، قد تكتشف أنكما مشتركان فى الكثير من الإهتمامات، وفى هذه الحالة إذا عثرت على بعض الأشياء المتعلقة بإهتماماتكما المشتركة، يمكن إرسالها، والتى قد تعتبر طريقة مناسبة لبدء التحدث.ماتسألش ليه مش بتبعتيفضل عدم معاتبة الفتاة على عدم مبادلتها الرسائل معك، لأنها ستفعل ذلك دون الحاجة لتذكيرها بك إذا كانت مهتمة لأمرك فعلا، لذلك إذا اكتشفت إنها لم تراسلك فابتعد .ابعت فويس نوت بعد يومينإذا باتت الأمور هادئة بينكما وتسير على ما يرام، يمكن البدء فى إرسال تسجيلات صوتية بعد يومين من مراسلتكما لبعضكما البعض، لتعبر خلالها عن مدى اشتياقك للحديث معها.ما تسألهاش عن صحابهايفضل عدم الاستفسار عن أصدقائها عند بداية التعارف، حتى لا تشعر بالإنزعاج وتعتقد بأنك تريد فرض سيطرتك عليها.ما تتكلمش عن الأكسبعد أن تسير الأمور على مايرام بينكما، لا يفضل التحدث عن حبيبتك السابقة، حتى لا تعكر صفو علاقتكما، واستغل الوقت فى التعرف على شخصيتها .ما تتكلمش عن المستقبليفضل عند بداية المراسلة مع الفتاة، تجنب التحدث عن المستقبل مثل التحدث عن الزواج والأبناء وهكذا، ودع الأمور تسير خطوة بخطوة.