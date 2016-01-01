مصدر: تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز" الروسي مع قمر إماراتي

أفاد مصدر في القطاع الفضائي الروسي بأنه تم تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-إس تي" الروسي مع القمر الصناعي الإماراتي "Falcon Eye 2" من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية.
وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية إن "أقرب عملية إطلاق لصاروخ "سويوز-إس تي" تم تأجيلها إلى 3 نوفمبر"، دون أن يوضح سبب التأجيل.
من جهته، أفاد مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بأن الإطلاق من مطار كورو من المقرر أن يتم في أوائل نوفمبر "بطلب من أحد الشركاء التجاريين".
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