

ذات علامة فاخرة: فيسبوك تعتزم إطلاق نظارات ذكية ذات علامة فاخرة: فيسبوك تعتزم إطلاق نظارات ذكية

أعلنت شركة فيسبوك اعتزامها لإطلاق نظارات ذكية العام المقبل، حيث تتميز هذه النظارات الذكية بكونها من علامة تجارية فاخرة ومجموعة رائدة عالمية في مجال النظارات.



نظارات فيسبوك الذكية

العلامة التجارية التي تشارك نظارات فيسبوك الذكية:



وكشف مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة فيسبوك، عن سيتم التعاون مع العلامة التجارية الشهيرة راي بان ومجموعة "إيسيلور لوكسوتيكا" الرائدة عالمياً في مجال النظارات.

وأشار زوكربيرغ، إلى أن الشراكة مع مجموعة "إيسيلور لوكسوتيكا" الرائدة عالمياً في مجال النظارات تندرج في إطار مشروع أوسع للمجموعة الأمريكية، التي تطمح في إنتاج نظارات أنيقة وكذلك ذكية في الوقت ذاته، أي توفر في الوقت نفسه لصاحبها "ضمن حقل رؤيته بيانات ورسوماً بيانية عن الواقع المحيط به".جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مخصص لمنصة "أوكولوس" للواقع الافتراضي التابعة لشركة "فيسبوك"، حيث، صرح مارك زوكربيرغ بإن النظارات التي تحمل علامة راي بان تشكل مرحلةً أولى نحو نظارات للواقع المعزز، كذلك ستكون نظارات أنيقة في الوقت ذاته.تعاون ثلاثي لإنتاج نظارات فيسبوك الذكية:وتجمع الشراكة لإنتاج النظارات الذكية والأنيقة تطبيقات شركة فيسبوك وتقنياتها، مع ريادة علامات لوكسوتيكا التجارية وخبرة إيسيلور في مجال عدسات النظر.وتضمنت رسالة فيسبوك خلال شرحها للمشروع بأن يتخيل الشخص ارتداء نظارة توفر بعد ثلاثي من المعلومات الإضافية المفيدة والدقيقة وفق للمحيط الذي يتواجد فيه الشخص، إضافة إلى ما تراه عينيه، مشيرة إلى أداة مثل هذه يمكن أن تساعد مستخدمها على تنفيذ بعض المهام اليومية، مثل العثور على المفاتيح أو التنقل في مدينة جديدة أو تسجيل لحظة معينة.انتقادات تواجه فيسبوك:وأشارت شركة فيسبوك إلى أنها غالباً تواجه انتقادات بسبب النقص في حماية الحياة الخاصة للمستخدمين، موضحة أن هذا العنصر يشكل أحد أولويات المشروع الجديد.وتحرص الشركة منذ عام 2013 على تجنب أي انتقادات مماثلة لتلك التي رافقت إطلاق منصتها غوغل غلاس، التي تتضمنت آلة تصوير يمكن تشغيلها سرياً. كما صرفت النظر عن بيع هذا المنتج للجمهور، قبل أن تطلق نظارات متصلة بالإنترنت مخصصة للشركات في عام 2017.



