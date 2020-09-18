

خبر سار من «المالية» للموظفين بشأن مرتبات شهر سبتمبر خبر سار من «المالية» للموظفين بشأن مرتبات شهر سبتمبر

تبدأ وزارة المالية اليوم الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠، في صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة 3 أيام ولحوالي 6 ملايين موظف وعامل في الدولة، وهذا بحسب الكتاب الدوري الشهري والخاص بالوزارة.







الجهات التي تصرف مرتبات في يوم 22 من الشهر الجاري

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تصرف وزارة المالية، مرتبات لعدد من الوزارات في يوم 22 من الشهر الجارى، وهى "الصحة والتضامن الاجتماعي والنقل والاتصالات والقوى العاملة والإنتاج الحربي والهجرة وشئون المصريين بالخارج وقطاع الأعمال العام وشئون مجلس النواب والأوقاف والإسكان والسياحة والبترول والآثار والتجارة والصناعة والطيران المدني"، وأيضًا مديريات الخدمات بالمحافظات التابعين لتلك الوزارات، وأيضًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومى لحقوق الإنسان والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب.الجهات التي تصرف مرتبات في يوم 23 من الشهر الجاريوتقوم وزارة المالية بصرف مرتبات الموظفين التابعين لعدد من الوزارات فى يوم 23 من الشهر الجارى، وهى "التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار"، ومديريات الخدمات بالمحافظات وهى دواوين المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات، وأيضًا النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية والهيئة العامة للرقابة المالية والمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية واللجنة العليا للانتخابات ومعهد الخدمات المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.الجهات التي تصرف مرتبات في يوم 24 من الشهر الجاريوبالنسبة للوزارات التى ستصرف رواتب الموظفين لديها من وزارة المالية فى يوم 24 من الشهر الجارى، هى التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، وأيضًا مديريات الخدمات بالمحافظات وهى (التربية والتعليم والزراعة والطب البيطرى والشباب والرياضة)، وأيضًا الأزهر الشريف ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.يذكر أن وزارة المالية صرفت مرتبات موظفي الحكومة للشهور الماضية بعد اعتماد الموازنة العامة للدولة بنفس النظام التى تقوم الوزارة باتباعه بهدف منع انتشار فيروس كورونا بين الموظفين العاملين بالدولة.