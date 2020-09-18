نفق ما لا يقل عن 25 حوتا، وتقطعت السبل بأكثر من 270 حوتا آخر، في ميناء ماكواري على الساحل الغربي لتسمانيا، في حادثة تعد الأسوأ بالنسبة للحياة البحرية في أستراليا.
ويعمل فريق حكومي تابع لهيئة الحفاظ على البيئة البحرية على تقييم صحة الحيتان بعد أن ضلّت طريقها وتقطعت بها السبل في ثلاثة مواقع داخل وخارج ماكواري هيدز بالقرب من بلدة ستراهان.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن المسؤول عن الحياة البرية في منتزهات تسمانيا، نيك ديكا، قوله إن ما بين 25-30 حوتا نفقت، دون معرفة السبب وراء ذلك.
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التعليقات على "نفوق جماعي".. غموض يحيط بمأساة الحيتان في أستراليا
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