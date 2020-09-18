"نفوق جماعي".. غموض يحيط بمأساة الحيتان في أستراليا

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"نفوق جماعي".. غموض يحيط بمأساة الحيتان في أستراليا

نفق ما لا يقل عن 25 حوتا، وتقطعت السبل بأكثر من 270 حوتا آخر، في ميناء ماكواري على الساحل الغربي لتسمانيا، في حادثة تعد الأسوأ بالنسبة للحياة البحرية في أستراليا.

ويعمل فريق حكومي تابع لهيئة الحفاظ على البيئة البحرية على تقييم صحة الحيتان بعد أن ضلّت طريقها وتقطعت بها السبل في ثلاثة مواقع داخل وخارج ماكواري هيدز بالقرب من بلدة ستراهان.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن المسؤول عن الحياة البرية في منتزهات تسمانيا، نيك ديكا، قوله إن ما بين 25-30 حوتا نفقت، دون معرفة السبب وراء ذلك.

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وأشار نيك إلى احتمال ارتفاع هذا العدد إذ يحتمل أن يكون بين الحيتان الضالة وفيات أيضا.

وتأمل السلطات المعنية بأن تطلق عملية إنقاذ للحيتان التي لا تزال على قيد الحياة صباح الثلاثاء، وذلك مع حلول المد.

وتعد تسمانيا من "البؤر الساخنة" المعروفة بجنوح الحيتان، إذ تمثل نقطة عبور لهذه الحيوانات أثناء تنقلاتها من وإلى القارة القطبية الجنوبية، إلا أن هذه الحادثة تعد الأولى من نوعها منذ 10 سنوات.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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