

الأرصاد: طقس «الثلاثاء» شديد الحرارة على هذه المناطق الأرصاد: طقس «الثلاثاء» شديد الحرارة على هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.



كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.



وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 34 23الاسكندرية 30 24وادى النطرون 33 23طنطا 33 23شبين الكوم 34 23دمنهور 32 24بلطيم 30 25مطروح 29 22السلوم 28 22سيوة 32 23بورسعيد 30 26دمياط 30 25الزقازيق 34 23المنصورة 33 23الاسماعيلية 35 22السويس 34 23العريش 32 22رفح 31 22راس سدر 35 25نخل 35 20نويبع 37 28طابا 34 27كاترين 30 20الطور 33 27شرم الشيخ 39 30الغردقة 38 28مرسى علم 37 28الفيوم 35 24بنى سويف 36 24المنيا 37 23اسيوط 38 22سوهاج 39 24قنا 42 26الاقصر 43 27اسوان 43 28ادفو 44 28ابوسمبل 42 28الوادى الجديد 41 27شلاتين 38 26ابورماد 37 27حلايب 34 27راس حدربه 34 28