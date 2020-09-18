الأرصاد: طقس «الثلاثاء» شديد الحرارة على هذه المناطق

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صورة الخبر: الأرصاد: طقس «الثلاثاء» شديد الحرارة على هذه المناطق
الأرصاد: طقس «الثلاثاء» شديد الحرارة على هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلا.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23
الاسكندرية 30 24
وادى النطرون 33 23
طنطا 33 23
شبين الكوم 34 23
دمنهور 32 24
بلطيم 30 25
مطروح 29 22
السلوم 28 22
سيوة 32 23
بورسعيد 30 26
دمياط 30 25
الزقازيق 34 23
المنصورة 33 23
الاسماعيلية 35 22
السويس 34 23
العريش 32 22
رفح 31 22
راس سدر 35 25
نخل 35 20
نويبع 37 28
طابا 34 27
كاترين 30 20
الطور 33 27
شرم الشيخ 39 30
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 35 24
بنى سويف 36 24
المنيا 37 23
اسيوط 38 22
سوهاج 39 24
قنا 42 26
الاقصر 43 27
اسوان 43 28
ادفو 44 28
ابوسمبل 42 28
الوادى الجديد 41 27
شلاتين 38 26
ابورماد 37 27
حلايب 34 27
راس حدربه 34 28

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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