بـ 5 جنيهات.. استخدمي وصفة تنظيف البوتاجاز السريعة

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وصفة تنظيف البوتاجاز السريعة

يعتبر ملح الليمون من المواد التي يتم إضافتها للمشروبات وللتنظيف والكثير من الأمور حيث يتم استخدام ملح الليمون للطعام لإضافة نكهة حامضة فضلا عن قدرته الفائقة على التخلص من الصدأ وتنظيف الأسطح.

ملح الليمون لتنظيف البوتاجازات والمطبخ

ملح الليمون له قدرة فائقة على تنظيف البوتجازات والمطبخ والكثير من الأشياء ويستخدم ملح الليمون لتنظيف كل ما هو صعب وإليكم طريقة تنظيف البوتجاز بملح الليمون.

طريقة تنظيف عيون البوتاجاز بلمح الليمون
احضري ليمون
ملح ليمون

- قومي بقسم الليمونة على نصفين واغرسيها بملح الليمون.
- افركي عين البوتجاز بملح الليمون واتركيها لمدة 5 دقايق ومن ثم اغسليها

المصدر: elbalad

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