وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر بخطوات بسيطة.. مش محتاجة تشترى أسيتون



وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر وصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر

تستخدم معظم النساء مزيلات طلاء أظافر تحتوى على مواد كيميائية ضارة تضعف الأظافر، أو تتبع بعض الوسائل التى تتسبب فى خدش الأظافر أثناء إزالة الطلاء، ولذلك ينصح بتجنب هذه الطرق واستبدالها بوصفات طبيعية لإزالة طلاء الأظافر، والتى نتعرف عليها وفقاً لما ذكره موقعى " stylecraze " و"draxe".







الليمون

يساعد الليمون على إزالة طلاء الأظافر بسهولة وذلك من خلال نقع الأظافر فى وعاء ملىء بالماء والصابون لمدة 3-5 دقائق، ثم استخدام شريحة الليمون لإزالة طلاء الأظافر، وبعد الانتهاء يفضل ترطيب الأظافر.

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الخليعتبر الخل من المكونات الطبيعية التى تساعد على إزالة طلاء الأظافر، وذلك من خلال تحضير كرة قطن وخل وعصير ليمون، ثم نقع الأظافر فى وعاء ملىء بالماء الدافئ لمدة تتراوح مابين 10-15 دقيقة، وتحضير مزيج متساوى من عصير الليمون والخل، وتقليب الخليط ثم نقع الأظافر، مرة أخرى لمدة تتراوح مابين 10-20 ثانية، وليس أكثر من ذلك حتى لا يؤدي إلى إذابة مينا الأظافر، ثم استخدام كرة القطن لمسح الخل، وقد يستغرق ذلك وقت أطول قليلاً لإزالة طلاء الأظافر المكون من عدة طبقات، ثم يجب بعد ذلك ترطيب الأظافر.زيت الجريب فروت والبرتقال والليمونيجب تحضير 1/3 كوب من خل التفاح العضوي و3 قطرات من زيت الجريب فروت العطري و3 قطرات من زيت البرتقال الحلو وأيضاً 7 قطرات من زيت الليمون العطري مع نصف كوب كحول محمر، ثم صب خل التفاح في وعاء صغير، مع إضافة الزيوت العطرية والكحول، وخلطهم جيداً وتخزين الخليط فى زجاجة أو وعاء صغير، ثم غمس قطعة قطن فى المزيج لإزالة طلاء الأظافر وتخزين الباقى عند الحاجة.