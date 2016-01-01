6 طرق بسيطة للتخلص من الفوضى داخل المنزل.. خليكى ست بيت شاطرة



طرق بسيطة للتخلص من الفوضى داخل المنزل طرق بسيطة للتخلص من الفوضى داخل المنزل

تشعر المرأة بالإزعاج من رؤية الفوضى داخل المنزل من إلقاء الملابس بمختلف أنحاء غرفة النوم، والأحذية الملقاة على طول الطريق بغرفة المعيشة والأقلام والأوراق على الأرض، وغيرها من مظاهر الفوضى داخل المنزل، والتى يمكن ترتيبها وتنظيمها بطرق سهلة وبسيطة، حتى توحى بزيادة مساحة المنزل وتثير الشعور بالهدوء، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "herworld".







التخلص من الأشياء غير مستخدمة



تعتبر أول خطوة يجب تنفيذها عند ترتيب المنزل، هو التخلص من الأدوات غير مستعملة سواء كابلات أو أقراص DVD والأشرطة القديمة، وكذلك الملابس والأحذية وغيرها من الأشياء القديمة البالية غير مستخدمة.

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تخزين الملابسيجب الاحتفاظ بالملابس غير مناسبة للفصل السنوى الحالى أو الخاصة بالإجازات السنوية، داخل إحدى حقائب السفر، ووضعها أسفل خزانة الملابس داخل غرفة النوم، حتى لا تحصل على مساحة كبيرة داخل الغرفة وتحافظ عليها من الأتربة .أرفف جديدةيمكن تصميم أرفف جديدة داخل غرفة النوم لوضع الأحذية والقبعات والألعاب الأخرى التى ليس لها مكان داخل الغرفة ومسببة للفوضى بمختلف أرجاء المنزل، وترتيبها بطريقة أنيقة ومنظمة.تخزين الأدوات داخل الحماميمكن تصميم حائط ملىء بالأرفف داخل الحمام، لترتيب المنظفات والأدوات الأخرى المستخدمة داخل الحمام، بطريقة منظمة ومنسقة، للتخلص من الفوضى .أرفف جديدة بغرفة النوميفضل تركيب أرفف جديدة بباب غرفة النوم أو بأحد الجدران، أو بأحد أبواب خزانة الملابس، لوضع النظارات الشمسية والإكسسوارات وقطع الديكور المختلفة، للإحتفاظ بها، كما تساعد على التخلص من الفوضى داخل الغرفة.تخزين الأدوات داخل المطبخيمكن استخدام حامل الكيك لحمل زجاجات الملح والفلفل والزيت وأشكال التوابل الأخرى بالقرب من الفرن، وحتى تكون في متناول اليد أثناء الطهي ، كما توفر مساحة داخل المطبخ .