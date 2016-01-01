5 نصائح لاختيار الحذاء المناسب مع إطلالتك.. "بلاش المونوكورم"



نصائح لاختيار الحذاء المناسب نصائح لاختيار الحذاء المناسب

الاهتمام بتنسيق الإطلالة بكافة تفاصيلها من الأمور التي تحرص عليها الفتيات بشكل عام، حتى يظهرن في النهاية بمظهر أنيق ومتكامل، ويعد الحذاء أحد أهم العناصر التي يتم اختيارها بعناية شديدة، بحيث يتناسب مع الملابس ويضفي عليها مزيدا من الأناقة، لذا فله قواعد خاصة يتم اختياره على أساسها، تلك التي نقدمها لكِ نقلًا عن موقع مجلة "ellearabia".



اختيار اللون المناسب

ارتداء الملابس المنقوشة أو ذات الألوان المشرقية يتطلب انتقاء حذاء بلون محايد أو كلاسيكي باللون الأسود، كما يمكنك اختيار حذاء بدرجات لون النود لإطلالة ملائمة، ولا يفضل ارتداء حذاء بلون مشرق أو منقوش مع تلك الإطلالة.



إضافة حيوية على الإطلالة

إذا كنت ترتدين ملابس بلون محايد بالأبيض والأسود والبني والبيج وهكذا، يمكنك اختيار حذاء بلون مشرق وجرىء حتى يضفي على إطلالاتك المزيد من الحيوية.

حذاء بدرجة من ألوان الملابسارتداء الأزياء المنقوشة أو الفلوري أصبح من الأشياء اليومية التي تلجأ إليها الكثير من الفتيات، ويمكنك اختيار لن الحذاء بدرجة من درجة الألوان الموجودة في ملابسك، فعلى سبيل المثال إذا كنتِ ترتدين فستانًا باللون الأبيض ومنقوشًا بالزهور الحمراء، يمكنك ارتداء حذاء أحمر لإطلالة مثالية.تجنبي المونوكورميفضل ألا تكون الإطلالة بالكامل مكونة من لونًا واحدًا "مونوكورم"، بمعنى إذا كنتِ ترتدين فستانًا باللون الأسود يفضل ارتداء حذاء بلون مختلف يتماشي معه كالذهبي على سبيل المثال.درجة لون الحذاء مختلفةاختيار درجة مختلفة للون الحذاء عن تلك الموحودة في الملابس، فإذا اخترت تنسيق لون الحذاء مع ملابسك وكنتِ ترتدين على سبيل المثال بنطلون باللون الهارفان وبلوزة بيضاء، يمكنك ارتداء حذاء باللون البني.الألوان التقليدية في الإطلالة الرسميةتعد الإطلالات الرسمية من الأشياء التي تحرص الفتيات على اختيارها بعناية شديدة، خاصة وأنها تكون أثناء الذهاب إلى العمل أو حضور مناسبة رسمية، لذا فهي لا تتشابه مع إطلالاتهن اليومية، لذا يفضل في هذه الحالة ارتداء الأحذية المصنوعة من الجلد، وذات الألوان الكلاسيكية كالأسود والنود والرمادي والأزرق على سبيل المثال.











