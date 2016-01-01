التعليم العالى تقرر مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة حتى مساء الغد

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صورة الخبر: وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساء غد الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن كان مقرر له مساء اليوم الإثنين.

وقالت وزارة التعليم العالى فى بيان صادر عنها منذ قليل، أن قرار مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة يأتى في إطار حرص الوزارة على مصلحة أبنائنا الطلاب، الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب الذين حصلوا علي زيادة درجات نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع لإتمام عملية المراجعة والتوزيع ومن ثما إعلان النتائج.

واهابت الوزارة بأبنائنا الطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أو الطلاب الراغبين في تعديل رغباتهم، بالالتزام بالموعد المحدد.

المصدر: youm7

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