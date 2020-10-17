الكليات العملية غير النظرية| اِعرف نظام حضور طلاب جامعة القاهرة

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صورة الخبر: جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا مع اللجنة العليا لشؤون التعليم ، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

ومن ابرزها ، حضور الفرق الدراسية في الكليات بالتبادل خلال أيام الأسبوع، وحضور طلاب الكليات النظرية بنسبة 50% وحضور محاضرات أونلاين بنسبة 50%، أما بالنسبة لطلاب الكليات العملية فتكون نسبة الحضور 60% و 40% محاضرات أونلاين .

وذلك مع مراعاة أن تكون المحاضرات الحضورية في غير أيام محاضرات Online، وألا تزيد كثافة الطلاب في المدرجات عن 50%، وحضور طلاب الإنتساب بكليات الآداب والحقوق والتجارة ودار العلوم، محاضرات تأسيسية حسب سعة كل كلية .

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والجدير بالذكر ان المجلس الاعلى للجامعات ، اقر ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.

وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

المصدر: elbalad

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