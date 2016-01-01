السيسي يأمر الحكومة بسرعة تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم"

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية بسرعة تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" في محيط جبلي موسى وسانت كاترين في مصر.
ووجه الرئيس المصري بتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التي تتميز بها المنطقة، وبخروج المشروع على نحو يتسق مع تاريخ تلك البقعة المقدسة من أرض مصر.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن "الاجتماع بين السيسي والحكومة تناول استعراض مشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر والاستغلال الأمثل لأراضيه بهدف تعظيم القيمة المضافة لأصول الدولة".
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