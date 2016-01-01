التعليم العالي تطلق أول منصة رقمية للتعلم عن بعد لجميع الجامعات المصرية

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الإطلاق التجريبي لمنصة التعلم عن بعد https://egypt-hub.edu.eg لجميع الجامعات المصرية بالتعاون مع كل من شركة مايكروسوفت العالمية و Blue Cloudلتطوير البرمجيات وذلك بمشاركة مدير عام مايكروسوفت مصر ميرنا عارف وعدد من المسؤولين بالشركة ، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ومشاركة مدير عام شركة مايكروسوفت مصر ميرنا عارف.



وتعد منصة التعلم عن بعد أول منصة رقمية من نوعها لتقديم كافة الخدمات التعليمية مع وضع آليات تتماشي مع سياسة نظام التعليم الهجين المزمع تنفيذه في الجامعات بدءا من العام الدراسي الجديد ، حيث تتيح المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب التواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة.



سيتمكن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من خلال برنامج Microsoft Teams من توحيد اتصالاتهم ، وبناء غرف دراسية تعاونية تساهم في تشكيل بيئات تعليمية تتسم بكونها فعالة وعصرية للطلاب و تتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب.

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تتيح المنصة أيضا تفعيل حسابات Office 365 لجميع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للإستفادة بجميع التطبيقات والخدمات التي توفرها شركة مايكروسوفت استعدادا للعام الدراسي الجديد ولتمكينهم من تحقيق أفضل ما لديهم بشكل ميسر وآمن.ويشترط لتفعيل الحسابات الخاصة ب Office 365 وتنزيل البرامج والتطبيقات المختلفة مايلى:- الحصول على الإيميل الجامعي الخاص بك @Edu من خلال إدارة تكنولوجيا المعلومات داخل الكلية- والدخول على موقع portal.office.com- ثم التسجيل بالإيميل الجامعي.