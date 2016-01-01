

جنرال موتورز تخطط لإنتاج تاكسي طائر جنرال موتورز تخطط لإنتاج تاكسي طائر

كشفت مجموعة جنرال موتورز العملاقة لصناعة السيارات عن رغبتها في إنتاج سيارة طائرة خلال السنوات المقبلة.



وأعلنت ماري بارا المديرة التنفيذية لجنرال موتورز عن اهتمام الشركة باقتحام مجال السيارات المدنية الطائرة.



وتشير التوقعات إلى أن تركيز جنرال موتورز سينصب على سيارات الأجرة العمودية الطائرة، فيما ستظل سيارات الركاب الطائرة بعيدة عن مقدمة الأولويات.

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شاهد أيضاً: سيارة المشاهير وحكام العالم: 10 حقائق عن طرازات GMCويعتبر اعتماد جنرال موتورز في مشروعها لتصنيع سيارة أجرة طائرة على المحركات الكهربائية شبه مؤكد خاصة وأن الشركة تعمل على تطوير بطاريات كهربائية جديدة.وتضمن البطاريات الكهربائية لجنرال موتورز مدى كهربائي كبير وهو ما سيجعلها عملية في حالة استخدامها في سيارات الأجرة الطائرة.وينتظر أن تستخدم جنرال موتورز بطاريتها الكهربائية الجديدة كبيرة المدى في موديلات جمس همر وكاديلاك الكهربائية.وتبحث جنرال موتورز خلال الفترة المقبلة عن التعاون بشكل أكبر مع الشركات العالمية الرائدة لمشاركة تكاليف البحث والتطوير والذي سيساهم بدوره في تطوير المشروع وتسريع من وتيرة العمل فيه لظهوره على أرض الواقع في المستقبل القريب.ويأتي ذلك بعدما أعلنت مجموعة جنرال موتورز الأمريكية وشركة هوندا اليابانية عن توقيع مذكرة تفاهم بينهما لتأسيس تحالف جديد بينهما يركز على أسواق أمريكا الشمالية.وأعلنت جنرال موتورز وهوندا عن تأسيس التحالف بشكل رسمي بعد اتفاقهما على كافة البنود لتبدأ قصة قوة عظمى جديدة في عالم السيارات.وتملك جنرال موتورز تاريخاً طويلاً من المشاريع المشتركة يمتد لعشران السنين مع هوندا اليابانية وهو الأمر الذي سهل كثيراً الوصول لنقاط تفاهم بين الشركتين العريقتين في مجال صناعة السيارات.ويشمل التحالف الجديد بين جنرال موتورز وهوندا الكثير من المجالات في صناعة السيارات سواء في مشاركة منصات إنتاج السيارات بينهما أو حتى المحركات.فيما ستبدأ المفاوضات بين الشركتين بداية من إعلان التحالف على أن يتم تفعيل هذا الأمر بشكل عملي في أرض الواقع بداية من عام 2021.وتعلق جنرال موتورز وهوندا آمالهما على هذا التحالف ليتمكن كل منهما من الاستفادة بخبرات الآخر وتوفير الكثير من النفقات التي كانت ستنفق على تطوير المنصات والمحركات الهجينة والكهربائية وغيرها.وسيسهل هذا التحالف على الشركتين الاستفادة من مميزات كل منهما وسد نقاط وجوانب النقص بالإضافة إلى التعاون في مجال التقنيات الحديثة في عالم السيارات والوصول لنتائج أسرع.الجدير بالذكر أن جنرال موتورز أكبر مصنع للسيارات في الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت في يوليو الماضي عن فوزها بعقد لتصنيع سيارات مصفحة للجيش الأمريكي.وتصل قيمة الصفقة بين جنرال موتورز والسوق الأمريكي إلى 214.3 مليون دولار.وذكر موقع "موتور وان" إن شركة جنرال موتورز ستصنع بموجب العقد مع الجيش الأمريكي 2.056 سيارة مدرعة.وسيتولى قسم GM Defense تصنيع وتعديل السيارات العسكرية في شركة جنرال موتورز هذه المهمة الوطنية الحساسة.وتخطط جنرال موتورز إلى تعديل عدد من طرازاتها لتتحول إلى سيارات مصفحة ناقلة للأفراد بسعة داخلية تكفي 9 أشخاص على أقل تقدير.ويشترط الجيش الأمريكي أن تتمتع السيارات بمواصفات تمكنها من الحمل عن طريق الكابلات بالطائرات المروحية كما أن يكون حجمها قابلاً للشحن عبر طائرات CH-47 Chinook المروحية كذلك.ويمكن لجنرال موتورز الوصول لهذه المواصفات في حالة تعديل شاحنة شيفروليه كولورادو ZR2 لعام 2020.